Normalden çok fazla su içmenin zararları şaşırtıyor! Bakın geri dönüşü olmayan hangi hastalığa sebep oluyor... Suyun az tüketilmesi ne kadar sorun teşkil ediyorsa, fazla su tüketimi de benzer şekilde zararlı etkilere sebep olabilmekte. İşte normalden fazla su içmenin şaşırtan zararları...

Yanlışlıkla fazla su içmek zordur, ancak genellikle spor etkinlikleri veya yoğun antrenman sırasında aşırı susuzluğun bir sonucu olarak görülebilir. Su zehirlenmesinin belirtileri genelde kafa karışıklığı, denge bozukluğu, mide bulantısı ve kusmayı içerebilir. Nadir durumlarda, su zehirlenmesi beyinde sıkıntılara ve ölümcül sorunlara neden olabilir.

Normalden az su içmenin zararları şaşırtıyor!

Vücudun düzgün çalışması için suya ihtiyacı vardır, ancak çok hızlı su içmenin ciddi sağlık sonuçları olabilir. Böbrekler saatte sadece 0,8 ila 1,0 litre suyu atabilir ve aniden çok yüksek bir su alımı vücudun elektrolit dengesini bozabilir.

Çok fazla su içmenin tehlikeleri nedir?

Bir kişi aşırı miktarda su tükettiğinde beynindeki hücreler şişmeye başlar ve kafatasının içindeki basınç artar. Bu, aşağıdakileri içeren ilk su zehirlenmesi semptomlarına neden olur:

-Bulantı

-Kusma

-Ağrılar

Şiddetli su zehirlenmesi vakaları daha ciddi semptomlara neden olabilir.

Vücudunuzdaki minerallerin konsantrasyonu, hücrelerin içindekinden daha az olur ve bu nedenle su, yoğunluğu dengelemek için ozmoz yoluyla hücrelerin içine hareket eder ve böylece hücreler şişer. Bu şişlik özellikle beyinde olduğunda tehlikelidir çünkü beyin kafatasının içinde bulunur. Artan basınç beyin hasarına ve hatta ölüme neden olabilir.

Sonuç olarak yaşam tarzınıza göre su içmeniz en iyisi. Beslenme uzmanı Nupur Krishnan'a göre kişinin tüketmesi gereken su miktarına karar verirken yaşam tarzı önemli bir rol oynuyor. 'Hareketsiz bir yaşam tarzınız varsa ve ter yoluyla su kaybı çok yaşamıyorsanız, 2 ila 2,5 litreden fazla su içmeniz önerilmez. Yoksa içtiğiniz su böbreğinizde birikerek şişmeye neden olur ” diyor.