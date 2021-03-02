Normalleşme kapsamında iller 2 haftada bir denetlenecek

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, dün yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından çıkan normalleşme kararlarına ilişkin detayları anlatarak önemli uyarılarda bulundu.

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından aşama aşama yeni normallere geçileceği açıklandı.

Yeni normallere geçiş sürecinin nasıl olacağını değerlendiren Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, hayata geçirilen algoritmanın sadece normalleşmeye yönelik bir algoritma olmadığının altını çizerek, "Bu algoritmaya göre iller 2 haftada bir denetlenecek. Bugün mavi olan illerimiz, eğer kurallara uymazlarsa, ‘benim ilimde işler yolunda’ diyerek maske takmaz, fiziksel mesafeye uymaz, el hijyeni, vücut hijyeni gibi pek çok bileşene dikkat etmezlerse; o illerin hemen sarıya, oradan turuncuya hatta kırmızıya doğru yönlenmeleri de söz konusu olabilir." dedi.

Prof. Dr. İlhan, aynı zamanda tüm illerde. İl Hıfzıssıhha Kurulları'nın gerekli gördüğü kısıtlamaları alabileceğini ve farklı uygulamaları devreye sokabileceğini söyledi.

NORMALLEŞME İÇİN BİRÇOK FARKLI FAKTÖR İNCELENİYOR

Kısıtlamaların kaldırılması için sadece yüz binde vaka sayısına değil, yoğun bakım doluluk oranı gibi birçok farklı faktörün incelendiğini belirten Prof. Dr. İlhan, iller arası geçişkenliğin çok önemli olduğunun altını çizerek, "Baktığımız zaman genel olarak birbirine komşu illerin benzer risk grubunda yer aldığını gözlemliyoruz. O zaman vatandaşlarımız bu süreçte iller arası geçişkenliği bir parça kısıtlamalı." uyarısında bulundu.

‘Benim komşu ilim maviymiş, ben oraya gideyim biraz dolaşayım’ yaklaşımında bulunulmaması gerektiğini belirten İlhan, bu tarz yaklaşımlarla virüsün tekrar ülke genelinde yayılabileceğini söyledi.

İl Hıfzıssıhha Kurulları'nın, valiler, il sağlık müdürleri gibi o ilin yöneticilerinin katılacağı toplantılarla hem kendi illerinde hem de komşu illerinde beraber karar alabileceğini ifade eden İlhan, "Örneğin renkleri koyu olan illerimiz bir araya gelip, acaba bu bölgede iller arası geçişkenlik mi fazla, vaka neden bu kadar fazla, bunun kararını verebilir. Ya da bir ilimizin diğer iller arasında rengi daha açık renkli ise acaba bu başarıyı nasıl sağlamış, nasıl gidiyor, diğer illere nasıl örnek olabilir? Bunlara da bakılabilir” ifadelerini kullandı.

İller arası geçişin ve hareketliliğin normalleşmede çok önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. İlhan, iller arası hareketliliğin kısıtlanabilmesi durumunda, 15 gün sonra kırmızı il sayısının azalabileceğini söyledi.