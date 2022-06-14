Norovirüs salgınına dikkat! Yakalananı hastanelik eden Norovirüs hakkında bilmeniz gerekenler

Küçük çocuklar ve yaşlılarda daha ciddi semptomlarla seyreden, kusma ve ishal ile kendini belli eden Norovirüs hakkında bilmeniz gerekenler ve alınabilecek önlemler...

Norovirüs yaş sınırı olmaksızın her yaştan bireyin kapabileceği, ancak özellikle küçük çocuklarda ve yaşlılarda yaygın bir virüs türüdür. Virüs oldukça bulaşıcıdır, şiddetli kusma ve ishal gibi tipik semptomları olan bir gastrointestinal enfeksiyon olan gribe benzer. Hastalık genellikle birkaç gün sürer ve kalıcı hasar bırakmadan düzelir.

Norovirüsler nasıl bulaşır?

Patojen genellikle gıda hazırlanırken su, kirli gıda veya kötü hijyen yoluyla bulaşır. Özellikle marul, meyve, midye veya yengeç gibi çiğ gıdalar norovirüs ile kontamine olabilir ve hastalığın bulaşmasına neden olabilir.

Çoğu durumda hastalık, insandan insana smear enfeksiyonu yoluyla, yani hapşırma, öksürme veya konuşma yoluyla bulaşır. Ek olarak, patojenler kapı kolları, tırabzanlar veya donanımlar gibi nesnelere yapışabilir. Böyle bir durumda virüsler eller yoluyla insan ağzına kolayca girer. Ayrıca, kusma nedeniyle havada virüs bulaşmış damlacıklar oluşabilir.

Enfeksiyon ve semptomlar

Norovirüs enfeksiyonunun kuluçka dönemi çok uzun sürmez, virüs genellikle 6 saat ile 2 ila maksimum 3 gün arasında ortaya çıkar. Hafif ateş, yorgunluk, baş ağrıları ve vücut ağrıları hastalığın ilk belirtileri olabilir. Anaokulları, hastaneler, okullar ve huzurevleri gibi sosyal tesislerde ani mide bulantısı, kas ve mide ağrısı, ishal, kusma ve hatta kusma ile birlikte ishal diğer semptomlardır.

Kusma vakası genellikle vücutta sıvı eksikliğine yol açar, bu da baş dönmesi ve halsizlik hissi ile fark edilir. İshal, kusma ve diğer semptomların azalmasından iki gün sonrasına kadar birçok norovirüs bağırsak hareketleriyle atılır. Bazı hastalarda virüsler daha uzun süre vücuttan atılabilir ve yine de bulaşıcı olabilir.

Teşhis ve tedavi

Norovirüs şüphesi varsa doktorunuzun hastalığı muayene etmesi ve gerekirse tanıması önemlidir. Tipik semptomlar zaten hastalığın bir göstergesi olabileceğinden, doktorunuz önce size birkaç soru soracaktır. Ayrıca doktorunuz bunun aynı zamanda bir gastrointestinal virüs olup olmadığını da inceleyecektir. Her iki enfeksiyonun semptomları çok benzer olduğu için hareket edebilir. Bir dışkı örneği kullanarak fiziksel muayene ve patojenin kanıtı da mümkündür. Hastalık hafif ila orta şiddette semptomlarla ilerlerse tedavi ve iyileşme evde gerçekleşebilir. Norovirüs ilaçla tedavi edilemez. Normalde bu gerekli değildir, çünkü hastalık genellikle hayatı tehdit eden komplikasyonlar olmadan ortaya çıkar.

Bununla birlikte çocuklar, hamile kadınlar, yaşlılar veya zayıflamış kişiler, yüksek sıvı ve elektrolit kaybına karşı hassastır. Böyle bir durumda norovirüsün hastanede tedavi edilmesi mantıklı olabilir.

Bulaşmayı nasıl önleyebilirsiniz?

Teşhisiniz norovirüs ise, norovirüs enfeksiyonunu bulaştırmamak için temkinli olmanız, yatak istirahatine devam etmeniz ve diğer insanlarla teması sınırlamanız önemlidir. Ellerinizi düzenli olarak yıkadığınızdan ve nevresim, havlu ve havluları sık sık değiştirdiğinizden emin olun. İshale rağmen küçük, kolay sindirilebilir yiyecekler yemeye çalışmalısınız. Örneğin peksimet, tereyağlı bisküvi veya gevrek ekmek kolayca sindirilebilir.

Semptomlar geçtikten birkaç gün sonra bile hasta kişi ağır, yüksek yağlı yiyeceklerden kaçınmalıdır. Yüksek miktarda sıvı ve tuz kaybını telafi etmek için bol sıvı almanız gerekir, bu nedenle maden suyu, şekersiz bitki çayları veya ince et suyu özellikle tavsiye edilir. Norovirüsün oldukça bulaşıcı olduğunu unutmayın, bu nedenle iş, okul veya kreş gibi tesisler semptomlar ortaya çıktıktan sonra ziyaret edilmemelidir.

Özellikle bir aile üyesi norovirüs ile hastalanırsa, yüksek bir enfeksiyon riski vardır. Özellikle her tuvalete gittikten sonra, yemek hazırlamadan önce ve yemek yemeden önce el hijyenine dikkat etmelisiniz. En iyi ihtimalle hastalık süresince kendi tuvaletinizi kullanırsınız. Bunu başkalarına bulaştırmamak için bir önlem olarak kullanın, ayrıca iyileştikten sonra iki hafta boyunca kullanmaya devam edin.

Odaların düzenli olarak havalandırılması, norovirüs enfeksiyonunun başkalarına bulaşma riskini de azaltır. Ellerinizi sabun ve suyla yıkayın ve kurulamak için tek kullanımlık havlu kullanın. Lavabo, kapı kolları ve zemin gibi etkilenen kişinin etrafındaki alan, tercihen tek kullanımlık mendillerle düzenli olarak temizlenmelidir.