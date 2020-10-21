Nutraxin Vitamin Mix ile tüm dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Bu yazımızda Nutraxin Vitamin Mix for Kids ürününü mercek altına alacağız.

Nutraxin'den Çocuk Vitamini: Vitamin Mix

Bağışıklık sisteminin güçlü tutulmasının önemi ile ilgili farkındalığımız yaşadığımız pandemi sürecinde bir hayli arttı. Geçmiş dönemde “hastalıklardan korunmak için bağışıklık sistemimizi güçlendirmeliyiz” ile sınırlı olan bilgimiz, bugünlerde bir hayli detaylandı. Vücudumuzun doğal savunma mekanizmasını güçlü tuttuğumuz takdirde edineceğimiz kazanımlara verdiğimiz önem çocuklarımız söz konusu olduğunda ister istemez daha da fazlalaşıyor. Okulların açıldığı, kademeli olarak da olsa yüz yüze eğitimin başladığı bu günlerde çocuklarımızın sağlığı ile ilgili endişelerimiz de ne yazık ki artıyor.

Öncelikle her ne kadar gerekli tüm tedbirler alınsa da çocuklarımız “güvenli” ortamlarından ayrılıyor. Hayatlarının en yüksek enerjili döneminden geçtikleri için de olası ihmaller onların hastalıklara yenik düşmesine yol açabiliyor. Çocuklarımızın bağışıklık sistemini güçlü tutmamız bu nedenle çok önemli. Onları hem mevsim geçişlerinde bekleyen hastalık risklerinden uzak tutmak hem de gelişimlerinin hızla devam ettiği bu dönemdeki gereksinimlerini karşılamak için öncelikle sağlıklı ve dengeli beslendiklerinden, sağlıklı kalmak için yeterli ölçüde egzersiz yaptıklarından ve kaliteli bir uyku düzenine sahip olduklarından emin olmamız gerekiyor.

Egzersiz ve uyku düzeni sağlama konusunda genellikle ebeveynler mücadelenin galibi olabiliyor. Ancak söz konusu dengeli beslenme olduğunda işler bir nebze zorlaşabiliyor. Çocukların sağlıklı gelişimi ve bağışıklık sistemlerinin güçlendirilmesi için gerekli olan vitaminler ve mineraller birçok farklı gıdada bulunuyor ancak o gıdalardan bazılarını çocukların yemelerini sağlamak pek mümkün olmuyor. Üstelik bir de miktar sorunu var, bazı gıdalar küçük sürprizlerle yedirilebilse de bu gıdaların ne kadar tüketildiğinin önemli olduğu gerçeğinin yadsınmaması gerekiyor. İşte dengeli, sağlıklı ve yeterli beslenildiğinden emin olunmadığı noktalarda da devreye takviyeler giriyor.

Sağlık konusu genel anlamda hassas bir konu, söz konusu çocuklarımız olduğunda da hassasiyet maksimum düzeye ulaşıyor. Dolayısıyla gelişim dönemlerine ve gelişim dönemlerindeki ihtiyaçlarına özel olarak formüle edilen takviyelerin seçimi sırasında kılı kırk yarmak rutin haline geliyor. Türkiye’nin en güvenilir gıda takviyesi markası Nutraxin çocuklara özel çıkardığı Nutraxin Vitamin Mix ile tüm dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Bu yazımızda Nutraxin Vitamin Mix for KIDS ürününü mercek altına alacağız.

Nutraxin Vitamin Mix Bağışıklık Sisteminin Normal Fonksiyonlarını Destekliyor

BIOTA laboratuvarlarında gerçekleştirilen AR-GE çalışmaları doğrultusunda çocuklar için özel olarak üretilen Nutraxin Vitamin Mix içerisinde bağışıklık sisteminin normal fonksiyonlarının devamlılığına katkı sağlayan C vitamini, D vitamini, çinko, Beta Glukan, çörek otu ekstresi, Afrika sardunyası ekstresi ve keçi boynuzu pekmezi gibi bileşikler yer alıyor. Şeker, nişasta, tuz, mısır ve süt ürünleri gibi alerji yapma potansiyeli yüksek maddeleri barındırmayan; hiçbir sentetik renklendiricinin, tatlandırıcının ve koruyucu katkı maddesinin kullanılmadığı Nutraxin Vitamin Mix, 4 ila 10 yaş arasındaki çocukların kullanımına uygun olacak şekilde formüle ediliyor. İçeriği ile dikkat çeken Nutraxin çocuk vitamini yakından incelenmeye değer nitelikler barındırıyor.

Beta Glukan Çocuklar İçin Çok Önemli

Beta Glukan, Nutraxin Vitamin Mix içeriğinde bulunan ve çocukların bağışıklık sisteminin fonksiyonları için çok önemli bir liftir ve bakteri, mantar ve yulaf gibi bazı ürünlerin hücre duvarlarında bulunur. Bağışıklık sistemi çoğu araştırmacıların henüz tam anlamıyla çözümleyemediği kompleks bir ağ olma özelliği gösterir ve Beta Glukan bu ağın sağlığının korunması için oldukça ayırt edici etkilere sahiptir. Stres, mevsim geçişleri, nezle, üst solunum yolları enfeksiyonları ve bazı alerjik rahatsızlıkların tedavisinde Beta Glukan destek olarak kullanılmaktadır. Metabolizmanın enfeksiyonlarla savaşma kapasitesini arttıran Beta Glukan Nutraxin’in çocuklara özel vitamin takviyesinde yer almaktadır.

Nutraxin Vitamin Mix İçesinde C, D, B1 ve B6 Vitaminleri Bulunuyor

Nutraxin içerisindeki C vitamini güçlü bir antioksidan olarak bağışıklık sistemini güçlendiriyor, serbest radikallerle savaşıyor, grip ve nezle gibi mevsimsel olarak artış gösteren hastalıkların riskini azaltırken aynı zamanda vücudu güçlendiriyor. C vitamini birçok meyve ve sebzede yer alsa da takviye içerisindeki miktarın alınabilmesi için tüketilmesi gereken miktarların çokluğu takviye kullanımının avantajlarını yükseltiyor.

D Vitamini gerek kemik gelişimine sunduğu katkılar ile gerekse bağışıklık sisteminin fonksiyonlarının devamlılığındaki etkileri ile son dönemde adı sıklıkla geçen vitaminlerin başında geliyor. B1 ve B6 vitaminleri çocukların sinir sağlığını iyileştiriyor, karbonhidratların enerjiye dönüştürülmesini sağlıyor, beyin gelişimini destekliyor, stresin etkilerini azaltıyor ve bağışıklık sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlıyor.

Tüm bu vitaminlerin çocuklar için uygun formda ve dozda bir arada kullanıldığı Nutraxin Vitamin Mix barındırdığı çinko minerali ile de faydalarını çoğaltabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından da ifade edildiği gibi çinko, hücre gelişimi dahil olmak üzere birçok biyolojik süreçte görev yapıyor. Çocuk gelişimini desteklerken aynı zamanda enfeksiyonlarla savaşta da bünyeyi güçlendiriyor.

Nutraxin’in BIOTA laboratuvarlarında üretilen, kalite standartlarını karşılayan çocuk vitamini ürününün içerisinde bitkilerin şifası da kullanıcılara sunuluyor. Afrika sardunyası kök ekstresi, keçi boynuzu pekmezi ve çörek otu tohum ekstresi çocukların günlük hayatta sağlamaları zor faydaları deneyimlemelerine aracılık ediliyor. Dilerseniz kısa kısa bu bitkisel maddelerin sunduğu faydalara değinelim.

Keçi boynuzu pekmezi sahip olduğu antioksidan özelliklerle hem çocuklar hem de yetişkinler için oldukça faydalıdır. Kanı temizleyen, astım ataklarına iyi gelen, sindirim sistemi sağlığını destekleyen, enerjiyi artıran ve kemik gelişimine katkı sağlayan bu doğal ürün soğuk algınlığı gibi mevsimsel rahatsızlıkların tedavisinde de destek olarak kullanılmaktadır. Aynı şekilde çörek otu tohumu ekstresi de kendine has faydaları ile dikkat çekmektedir. Çörek otu yüzyıllardır şifa için başvurulan bitkilerden biri olarak hazmı kolaylaştırır, toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar, yara iyileşme hızını artırır ve grip tedavisinde de destekleyici olarak kullanılabilir. Bir de Afrika sardunyası ekstresi var, bu doğal malzemenin de solunum yolu enfeksiyonlarına, yorgunluğa, bronşite ve soğuk algınlığına iyi geldiği biliniyor!

Nutraxin Yetişkinlere Özel Ürünleri ile Fark Yaratıyor

Türkiye’nin gıda takviyesi alanında öncü isimlerinden Nutraxin yetişkinlere özel bağışıklık sistemi takviyelerini piyasaya sürerek daha sağlıklı bir toplum yaratmayı hedefliyor. Bireylerin mevsimsel geçişlerden, stresten, eksik ve hatalı beslenmeden ötürü zayıflayan bağışıklık sistemlerinin ideal şekilde çalışmasına katkı sağlayacak ürünlerini ihtiyaçlar özelinde çeşitlendiren marka Nutraxin Multivitamin kadın, Nutraxin Multivitamin erkek, Nutraxin Immun-s ve Nutraxin Probiota Advanced gibi farklı takviye alternatifleri ile hitap ettiği kitleyi genişletebiliyor. Bağışıklık sisteminin sağlığının korunmasının öneminin farkında olan ve hastalıklara karşı önlemin hastalandıktan sonra değil önce alınması gerektiğinin bilinciyle hareket eden marka tüm ürünlerinin yüksek standartlarda olması için bilim insanlarının desteğini de arkasına alıyor.

Nutraxin’in bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinin yanı sıra daha sağlıklı ve konforlu bir yaşam sürülmesi için eklem sağlığını iyileştirici ve enerji verici özellikteki ürünleri de bulunuyor. Tüm bu ürünlerin hammaddeleri özenle seçilirken, takviyeler içerisindeki hammaddelerin uygun dozajlarının bulunabilmesi adına bilimden destek alınıyor. AR-GE ödüllü laboratuvarında gıda takviyeleri çalışmaları yürüten Nutraxin inovasyonu, kaliteyi, bilimselliği ve güvenilirliği vizyonu olarak benimsiyor. Tüm takviyelerinde ISO 22000 ve Helal sertifikaları bulunan ve GMP standartlarında üretim yapan marka; ürünlerinde koruyucu katkı malzemelerine, renklendiricilere ve sentetik tatlandırıcılara yer vermediğinden piyasada adının güven ile eş değer anılmasını sağlayabiliyor. Siz de sağlığın korunmasının her zamankinden önemli olduğu bu günlerde Nutraxin kalitesini güvenle deneyimleyebilirsiniz.