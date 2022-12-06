O zehiri vücuttan atıyor! Zeytinyağına iki damla limon sıkın!

O zehiri vücuttan atıyor! Zeytinyağına iki damla limon sıkın!

Zeytinyağı ve limonun faydaları, bir araya gelince iki katına çıkıyor. Bu mucizevi karışım, vücuttaki birçok soruna iyi geliyor ve toksinlerin atılmasına yardımcı oluyor.

Doğanın bize sunduğu en büyük mucizlerden birisi olan zeytinyağı, uzun yıllardır sofralarımıza ve yemeklerimize konuk oluyor. Yemeklerin olmazsa olmazı olan zeytinyağı, faydalarıyla da dikkati çekiyor.

Yemeklere lezzet katan zeytinyağı, vücutta birçok hastalığın iyileşmesine de katkı sağlıyor. Kanser gibi çağımızın hastalıklarıyla savaşan zeytinyağı, yakalanma riskini de azaltıyor.

Zeytinyağının bu özelliği sayesinde kanserle savaşınızda yalnız kalmayacaksınız.Üstelik zeytinyağı kalp hastalıklarına da çok iyi geliyor.

Tam bir kalp dostu olan zeytinyağı, kemiklerin güçlenmesinde de büyük bir rol oynuyor. Özellikle zayıf ve çelimsiz olan çocuklar için, zeytinyağını bolca kullanabilirsiniz.

Ayrıca zeytinyağının en bilinen özellikleri arasında da sindirim sistemine iyş gelmesi yer alır. Bağırsak sağlığını iyileştirir ve sindirim sistemini temizler.

Sindirim sistemini temizleyen zeytinyağı, kış hastalıklarına yakalanmayı da büyük ölçüde önler. Bu mucizevi ürün, limon ile birleşince de faydasını iki katına çıkarır.

Tıpkı zeytinyağı gibi faydaları saymakla bitmeyen limon, cilt üzerinde de etkili.Sağlık konusundaki faydaları ile zeytinyağı ile yarışan limon, aynı zamanda da evdeki kötü enerjileri temizliyor.

Sirke ile birleşen limon, ev içerisindeki kötü enerjinin atılmasına ve nazarın çıkmasına olanak sağlıyor.

Her karışıma uyan limonun zeytin ile birlikteliğine yakından bakalım, vücuttaki olumlu etkilerinden faydalanmaya çalışalım.

İki mucize: Limon ve zeytinyağı

Zeytinyağındaki vitamin ve minerallerle limonun içindeki C vitamininin birleşimi daha sağlıklı bir vücut ve cilt için oldukça önemli. Cildin parlaması ve yeniden yapılanması, bu mucizevi karışımdan geçiyor.

Zeytinyağı ve limon karışımı karaciğeri rahatlatırken, gözaltı torbalarından ise kurtulmanıza yardımcı olacak. Vücuttan atılan zehirli toksinler, baştan aşağı yenilenmenizi sağlayacak.

Safra kesesi ve böbrek taşı gibi sorunlarla mücadele edenler, zeytinyağı ile limon kürü sayesinde bu dertlerinden kurtulacak. Bu karışım bu sorunları ortadan kaldırıp, böbreklerin sağlıklı olmasına katkı sağlıyor.

Zeytinyağı ve limon karışımı "Alzheimer" hastalığından ve ruhsal çöküntüden korunmanıza destek verir. Çünkü depresyon riskini azlatırken, hafızayı ise güçlendirdiği ortaya çıkmıştır. Bu sayede depresyona girme oranınız azalır.Daha güçlü bir hafıza ise kaçınılmaz olacaktır.

Kötü kolesterolün dengelenmesini sağlayan limon ve zeytinyağı karışımı, vücudun dolaşım sistemini onarıyor.

İnsülin direncini dengeleyen limon ve zeytinyağı karışımı, kilo problemlerini de çözüyor. Yeme içme düzeninizi dengeleyen bu karışım, ödem atmaya ve şişkinliğe de iyi geliyor.

Bu karışımı cildinize sürerseniz, cildiniz neme doyar ve kırışıklıklar azalır. Daha genç görünmek için bu karışıma bolca ihtiyacınız var.

Kuruyan ve çatlayan dudaklara zeytinyağı ile limon karışımı sürüldüğünde, dudaklardaki kuruma ve çatlamaların önüne geçilir.

ZEYTİNYAĞI VE LİMON KARIŞIMININ HAZIRLANIŞI

MALZEMELER

Yarıya bölünmüş limon

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağına birkaç damla limon suyu sıkıp, günün herhangi bir saatinde günde sadece 1 kaşık tüketmeniz yeterlidir.