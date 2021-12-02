Obezite doğurganlığı olumsuz etkiliyor

Çeşitli çalışmalara göre, şiddetli obez kadınların hamile kalma olasılıklarının yüzde 50 daha az olduğu ve obez erkeklerin neredeyse yüzde 80'inin erektil disfonksiyon yaşadığı tahmin ediliyor.

Obezite hipertansiyon, uyku hastalığı, kardiyovasküler problemler, diyabet ve ayrıca kısırlık gibi birçok sağlık sorununu etkiler. İleri derecede obez kadınların hamile kalma olasılığının yüzde 50 daha az olduğu ve obez erkeklerin (beden kitle indeksi 25'ten büyük olan) yaklaşık yüzde 80'inin daha düşük bir seminal kaliteye sahip olmanın yanı sıra erektil disfonksiyona sahip olduğu tahmin edilmektedir.

Araştırmalar, giderek daha fazla görülen bir sorun olan obezitenin kadınlarda daha kötü sonuçlara neden olduğunu gösteriyor. Obezitenin kadınlarda polikistik over veya kronik anovulasyon gibi sendromlarla ilişkili olduğu biliniyor. Obezite, bir döngüde meydana gelen anovülasyonun etkisini çoğaltır ve basitçe kilo vermek, tekrar yumurtlamayı mümkün kılar.

Ayrıca obez kadınlarda over hiperstimülasyon sendromu gibi daha büyük bir reaksiyon riski oluşur. 200 obez hasta üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, kaydedilen gebelik oranı, obez olmayan kadınlarda görülenin neredeyse üçte biri olarak kaydedildi.

TEDAVİDE İLK ADIM BESLENME

Obezite tedavisinde ilk adım daha sağlıklı bir yaşam tarzı alışkanlıklarıdır. Doğru bir diyet (genellikle Akdeniz diyeti önerilir) ve günlük egzersiz tedavinin ana basamaklarıdır. Özellikle polikistik over sendromlu hastalarda insülin direnci gelişebilir. Tavsiye tüketilen toplam kalorinin azaltılması ve çok fazla karbonhidrat yememeye çalışmaktır.

Bir sonraki seçenek farmakolojiktir. Şu anda sadece reçeteyle ulaşılabilen, her zaman iyi tolere edilmeyen, farklı şekillerde çalışan ve kontrolsüz hipertansiyonda bazı yan etkileri olabilen çeşitli ilaçlar vardır. Bu ilaçlar yağın emilmesini engeller, mide boşalmasını geciktirir ve açlık merkezinin uyarılmasını önler. Ancak hiçbirinin tam olarak verimli olduğu kanıtlanmamıştır.

Bu anlamda obezite cerrahisi kilo vermede en etkili tekniklerden biridir. Ancak gerekli şartlar karşılanmalı ve alanında uzman bir doktor tarafından yapılmalıdır.

ERKEKLERİN ÜREME SAĞLIĞINI DA ETKİLİYOR

Obezite ayrıca bir erkeğin doğurganlığını da etkiler. Bir erkek ne kadar obezse, seminal kalite o kadar kötü ve libido eksikliğinden dolayı doğal olarak ilişkiler o kadar düşük olur.

Cinsel alanda, obezite erektil disfonksiyon ve diğer sorunların yanı sıra düşük libido sorunlarına yol açan testosteron eksikliği sendromu üzerinde çok önemli bir etkiye sahiptir. Ayrıca metabolik sendrom, penisin vasküler sistemini etkileyen ve zamanla erektil fonksiyonun üretimi ve sürdürülmesi için ana risk faktörlerinden biri olan obezite ile ilişkilidir.

Bununla birlikte, kilo kaybı düzeltici bir faktördür. Ya sağlıklı alışkanlıklarla ya da obezite cerrahisi ile bir tedavi şarttır. Kilo ideale yaklaştığında sprem sayısı ve kalitesi iyileşir.