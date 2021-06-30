Obeziteden kurtulmak birçok hastalığın önüne geçiyor

Doç. Dr. Uğur Ekici, obezitenin birçok hayati tehlikeye sahip hastalığa yol açtığını ve obezite tedavisiyle bu hastalıkların yüzde 90’ının tedavi edilebildiğini ifade etti.

Obezite, başlı başına bir hastalık olmasının yanında birçok rahatsızlığa ya da ciddi hastalıklara yol açabiliyor. Hipertansiyon, diyabet (şeker hastalığı), kolesterol, kalp hastalıkları, uyku apnesi, solunum sıkıntıları, diz ağrıları, bel ağrıları, kas, eklem ağrıları, migren, kısırlık, meme, bağırsak, yumurtalık kanserleri gibi kanserler obeziteye bağlı olarak ortaya çıkabiliyor. Obezitenin sanıldığından daha ciddi sonuçlar doğurduğunu söyleyen Medicana Bahçelievler Hastanesi Genel Cerrahi ve Obezite Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Uğur Ekici, cerrahi tedaviyle obezitenin sebebiyet verdiği hastalıklar büyük oranda ortadan kalkabileceğini söyledi.

“OBEZİTE TEDAVİSİ SONRASI BİRÇOK HASTALIK SON BULUYOR”

Obezite ameliyatlarına dair de bilgi veren Ekici, “Obezite ameliyatlarının tüm türlerini göz önüne aldığımızda yaklaşık başarı şansı birbirine yakın. Ameliyat sonrası hipertansiyon ve diyabeti tamamen atlatan hastaların oranı yaklaşık yüzde 70 civarında. İnsülin iğnesi kullanırken hap ile tedaviye dönen hastaların oranı da oldukça fazla. Tüp mide ameliyatı toplamda diyabeti ve hipertansiyonu yüzde 90 oranında engellemektedir.” diye konuştu.

Obezite tedavisi sonrası yan hastalıklarda da iyileşme görüldüğünü kaydeden Ekici, şu ifadeleri kullandı: “Diz ağrıları, kolesterol yüksekliği kilo vermeye bağlı olarak ameliyat sonrası devam etmemektedir. Kalp hastalıkları da şekerin, tansiyonun ve kolesterolün azalmasına bağlı olarak azalmaktadır. Böbrek hastalıkları, şeker hastalığının ortadan kalkmasına bağlı olarak ciddi oranda azalmaktadır. Uyku apnesi sendromu olan hastaların ameliyat sonrası bu hastalıklarını tamamen atlattıklarını gördük. Tüm hastalıklara bakıldığında başarı şansı yüzde 80’in üzerinde. Cerrahi tedaviyle obezitenin sebebiyet verdiği hastalıklar büyük oranda ortadan kalkmaktadır.”

OBEZİTE TEDAVİSİNDE EN SIK KULLANILAN YÖNTEMLER

Obezite tedavisinde en sık başvurulan yöntemlerle ilgili bilgi veren Ekici, hastaların obezlik derecesinin ve vücutlarındaki kilo durumunun tedavi şeklini belirleyici faktörler olarak tanımladı. Bu değerlere göre vücut kitle endeksini 20-25 arası normal, 25-30 arası fazla kilolu, 30-35 arası obez, 35 ve üzeri ise morbid obez olarak değerlendiriliyor.

Tedavi aşamasında vücut kitle endeksi değerlerinin önemli olduğunu da belirten Doç. Dr. Uğur Ekici, vücut kitle endeksi 35’in üzerinde olan ve obezite ile herhangi bir yan hastalığı olan ya da hiçbir yan hastalığı olmaksızın vücut kitle endeksi 40 üzerinde olan hastaların cerrahi tedavi uygulamaya uygun görüldüğünü; bu endeksin altında kalan fazla kilolu hastalara ise cerrahi olmayan endoskopik yöntemlerle müdahale edildiğini söyledi.

Mide balonu tedavisinin kısa süreli bir işlem olduğunu ifade eden Ekici, “Endoskopik yöntemlerin içerisinde en çok uygulananlar ise mide balonu ve mide botoksudur. Mide balonu 15-20 dakikada uygulanan bir işlemdir. Hafif bir anestezi ile endoskopi yardımıyla mide içerisine bir balon gönderilerek şişirilir ve midenin hacmi küçültülmektedir. Bu sayede daha az yemeyi ve hastaların bu süreç içerisinde kilo vermesini sağlar. Bu yöntemin etkisi 6 ay sürmektedir. 1 yıllık olan balonlar da var. Bir yıllık balonlar tekrar şişirilmeye müsait olduğu için 6’ncı ayın sonunda tekrar bir şişirme yapılabilmekte, yeni bir balon takılmasına ihtiyaç kalmamaktadır.” dedi.

Mide botoksuna dair bilgi veren Ekici, “Mide botoksunda ise midenin belirli bölgelerine mide kaslarının çalışmasını engelleyen ilaç uygulanır. Bu ilaç midenin kasılıp içerisindeki içeriği bağırsaklara aktarmasını sağlayan kasları gevşetmektedir. Bu sayede midenin içindeki besinler daha uzun süre kalarak vücutta iştah hissini azaltır ve tokluk hissi verir. Kasların gevşemesi, Kişinin yemek sıklığı ve yeme miktarı azalacaktır. Dolayısıyla midenin boşalma süresi uzadığı için hasta daha az acıkmaktadır. Kozmetik amaçlı yapılan botoksla aynı ilaçtır.” diye konuştu.