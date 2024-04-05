Obeziteye yol açan yeni genetik varyantlar belirlendi Obezite dünyada artmaya devam ediyor. İnsanın sağlığını tehlikeye atan bu hastalığın genetik yatkınlığı ile ilgili yapılan bir araştırma daha sonuçlandı.

AA

Çağın en önemli rahatsıklıklarından olan obezitenin önlenmesi için çeşitli araştırmalar yapılmaya devam ediliyor.

Cambridge Üniversitesi Tıbbi Araştırma Konseyi'nden bilim insanları Birleşik Krallık Biyobanka veri tabanında kayıtlı 500 binden fazla kişinin verilerini inceledi.

Bilim insanları, obezite riskini 6 kata kadar artıran 2 yeni genetik varyant belirlediklerini bildirdi.

BSN ile APBA1 adlı iki genin varyantlarının yetişkinlerde obezite riskini artırdığı tespit edildi.

Bu varyantın ilaç şirketlerinin önleyici tedavi geliştirmesine olanak sağlayacağını ifade edildi.

Tespit edilen varyantlar yalnızca yetişkinlerde rol oynuyor

Nature Genetic dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, obez olma olasılığını 6 kata kadar artıran ve çocuklarda kilo alımını etkileyen bilinen diğer varyantların aksine, yalnızca yetişkinlerde rol oynayan varyantlar tespit etti.

Her 6 bin 500 yetişkinden 1'ini etkiliyor

Araştırmacılar, Bassoon olarak da bilinen BSN'deki varyantların yüksek diyabet ve yağlı karaciğer hastalığı riskiyle ilişkilendirdiğini ve her 6 bin 500 yetişkinden 1'ini etkilediğini kaydetti.

Beyinde gıda alımını kontrol eden temel devreleri kaldırıyor

Time'e konuşan araştırma yazarlarından Profesör Giles Yeo, bu gen varyantlarını taşıyan kişiler yaşlanınca beyinlerindeki nöronların bozulmaya başlamasıyla beyinde gıda alımını kontrol eden temel devreleri kaldırdığını, bu nedenle bu kişilerin obeziteyle karşılaştığını ekledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)