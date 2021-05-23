Ödem oluşumunu önlemek için 8 ipucu

Dokularda fazla sıvı tutulumu olarak tanımlanan ödem, vücudun çeşitli yerlerinde şişliklere ve çeşitli sağlık sorunlarına neden olabiliyor. İşte vücutta ödem oluşumunu önlemek için 8 uzman ipucu.

Uzuvlarda şişme, birçok sağlık sorununun bir belirtisi olabilir. Dokularınızdaki fazla sıvı olarak tanımlanan ödemin, damarlar ve bağışıklık sisteminizin bir parçası olan lenfatik sistem ile ilgili sorunlar da dahil olmak üzere çeşitli nedenleri vardır.

Peki, şişliği azaltmak ve ödeme bağlı altta yatan sorunları önleyebilmek mümkün mü?

ÖDEM OLUŞUMUNU ÖNLEMEK İÇİN 8 İPUCU

Ayaklarınızda, ayak bileklerinizde, bacaklarınızda ve kollarınızda sıvı birikimine bağlı şişliği gidermek veya en azından azaltmak mı istiyorsunuz? İşte hemen uygulamaya başlayabileceğiniz 8 kolay ipucu.

Damar Sağlığınızı Kontrol Edin

Damarlar ve lenfatik sistemin tümü şişlikte rol oynar. Şişliğin nedenini öğrenmek için kapsamlı bir değerlendirme şarttır. Vücudunuzdaki ödemler kalp ve böbrek sorunlarıyla ilgili değilse, sıvı tutulmasını azaltmayı ve dolaşımı iyileştirmeyi amaçlayan bir diyet ve egzersiz planından faydalanabilirsiniz.

Sade Su Seçin

Alınması gereken sıvı miktarı söz konusu olduğunda, en iyisi katkısız su içmektir. Kahve, çay ve alkol dehidrasyona yani vücudun susuz kalmasına neden olabilir. Ayrıca zaman zaman su yerine içilebilen meyve suları ve gazlı içecekler şeker, koruyucular, kimyasallar veya diğer katkı maddelerini içerir. Bunların hepsi sıvı tutulmasına neden olabilir.

Hazır Yiyecekler Hakkında İki Kez Düşünün

Paket siparişi vermeden veya paketli bir ürünü tüketmeden önce şunu göz önünde bulundurun: Ticari olarak hazırlanmış yiyeceklerin çoğu sağlıklı olmayan malzemelerle paketlenir. Ayrıca çoğu fast food, ucuz ve lezzetli olacak şekilde oluşturulur. Yüksek oranda işlenirler ve sıvı tutulumuna ve şişliğe neden olan büyük miktarlarda tuz ve koruyucu içerirler.

Dondurulmuş Hazır Yemeklere Karşı Dikkatli Olun

Dondurulmuş akşam yemeği, öğle yemeği ürünlerinden bahsetmeye gerek bile yok. Aşırı işlenmiş gıdalar sağlık için değil, kolaylık için üretilmiştir. Ticari benzerleri gibi, bu hazır yiyecekler de yüksek seviyelerde tuz, şeker ve koruyucu içerir. Yapılan çalışmaların fast food gibi bu yiyeceklerin de diyabet, kalp hastalığı ve hatta kanser riskini artırdığını gösteriyor. Ödem oluşumunu önleyebilmek için atabileceğiniz en büyük adım, işlenmiş gıdaları bırakmak ve kendi yemeğinizi hazırlamaktır.

Karbonhidratları Frenleyin

Bugün insanlar, yakın geçmişe göre 50 kat daha fazla şeker tüketiyor. Bu sadece obezitenin artmasına değil, aynı zamanda sıvı tutulmasına bağlı olarak şişliklere de yol açıyor. Tatlılar ve unlu mamuller gibi direkt şeker içeren ürünlerden ve ayrıca nişastalı karbonhidratlardan kaçınmak önemlidir. Dikkatli olunması gereken karbonhidratlar arasında ekmek, simit, makarna ve patates bulunur. Ayrıca şeker yerine geçen maddeler, aynı zamanda ödeme neden olan ve diyabet gibi durumlara neden olabilen kimyasallar içerir. Bu yüzden yapay tatlandırıcılara da dikkat edilmelidir.

İyi Beslenin, İyi Hissedin

Tüm diyet kısıtlamalarında kendinize "Ne yiyebilirim?" diye sorabilirsiniz. Bu sorunun cevabı çok çeşitli. Özellikle canınız bir atıştırmalık istediğinde yoğurt, yumurta, yulaf ezmesi ve işlenmemiş kuru yemişleri deneyebilirsiniz. Ayrıca bol bol meyve ve sebzeleri tüketebilirsiniz. Meyve suları veya smoothie tüketmekten ziyade meyve ve sebzeleri bütün olarak yemek daha iyi bir seçim olacaktır. Bu, lif ve vitaminlerden tam olarak yararlanmanızı sağlar. Meyve aromalı, şeker eklenen içeceklere ve hazır yemek soslarına dikkat edin. Bunlar çok fazla 'gizli' şeker içerebilir ve ayrıca aşırı işlenmiş olabilirler.

Hareketsiz Kalmayın

Egzersiz, dolaşıma yardımcı olabilir ve dengeyi geliştirebilir. Günde 20-25 dakika yürümeye veya bisiklete binmeye ek olarak, sadece topuk ve ayak parmaklarınızı kaldırarak da büyük fayda elde edebilirsiniz. Bu egzersizler sadece kas inşa etmekle kalmıyor, aynı zamanda kan dolaşımını iyileştirmeye de yardımcı oluyor. Ayak ve baldır kasları, oturma veya ayakta durma dönemlerinden sonra kan ve sıvıyı geri pompalar. Egzersiz, büyük ölçüde metabolik faydalar sağlar. Bunlar arasında zayıflama, tansiyonun düşmesi ve daha iyi kolesterol ve şeker kontrolü bulunur. Tüm bunlar, damar hastalıkları olanlar da dahil olmak üzere ödem atılımını önler.

Sonuçların Değişebileceğini Anlayın

Bu yaşam tarzı değişiklikleri bir dizi faydayla sonuçlanabilir. Ancak insanları farklı şekillerde etkileyebilirler. Her koşul bu adımlara yanıt vermeyecektir. Venöz yetmezlik, böbrek hastalığı , kan pıhtıları, lenfödem ve diğer rahatsızlıkları olan kişiler muhtemelen farklı sonuçlar görecektir.

Uzuvlarınızda şişlik varsa, altta yatan nedeni anlayabilmek için profesyonel yardım almak önemlidir. Kalbinizle veya böbreklerinizle ilgili değilse, yaşam tarzı değişikliklerinden yararlanabilirsiniz. Bunlar haricinde normal bir yatakta uyumak sıvının bacak dokularından akmasına izin verir. Bacak şişmesini hafifletmek için, kalçalarınızdan başlayarak gövdenizin altına ince katlanmış bir battaniye yerleştirebilirsiniz.