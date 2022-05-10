Ödem, şişlik ne varsa tek gecede bitiriyor: Yemekten önce 1 bardak içmek yetiyor...

Genellikle koçanındaki taneleri yediğimiz mısır, püskülü ile adeta gizli bir mucizedir. Mısır püsküllerini kaynatıp çay haline getirerek vücudunuzdaki muhteşem değişikliklere tanık olabilirsiniz.

Kimisinin haşlanmış kimisinin közde pişirilmiş olarak sevdiği mısır, yaz aylarının vazgeçilmez sokak lezzetlerindendir. Pazar ve manav tezgahlarında da yer alan ve evde pişirebileceğiniz mısırın koçanı, aslında püsküllerle kaplıdır.

Kabuk ve püskül arasına saklanmış olan mısır temizlenerek tüketilir ve püskülleri genellikle çöpe gider.

Mısır püskülünün aslında öyle faydaları vardır ki, duyan bir daha asla çöpe atmaya yeltenmez.

İster taze olarak elde edebileceğiniz ister aktarlardan satın alabileceğiniz mısır püskülü, adeta bir sağlık deposudur.

Çay halinde her gece uyumadan önce tüketildiğinde inanılmaz yararları ve etkileri olan mısır püskülüne yakından bakalım...

Mısır püskülü çayının faydaları

Mısır püskülü çayının tercih edilme sebeplerinden ilki, çok etkili bir ödem attırıcı olmasıdır. Vücuttaki şişliğin inmesini sağlayan mısır püskülü çayı, ödemlerin atılmasına yardımcı olur.

Potasyum açısından zengin olan mısır püskülleri, kalp damar sağlığının korunmasında faydalıdır.

Püsküllerdeki lif içeriği sayesinde kabızlık ile mücadele edilmesi kolaylaşır.

Öte yandan kan şekerini düzenleyici faydasıyla göz kamaştıran mısır püskülü çayı, iştah kontrolünün sağlanmasında da etkilidir.

İştah kontrolüyle birlikte kilo kaybını da destekler. Mısır püskülü çayını her gün 1 bardak tüketmek, zayıflamaya yardımcıdır.

İdrar söktürücü özelliği olduğu bilinen mısır püskülü çayı, idrar yolu enfeksiyonlarını da önler.

Yıkanmış bir tutam mısır püskülünün üzerini geçecek kadar su ekleyip kaynatmak ve yemeklerden önce tüketmek gereklidir.