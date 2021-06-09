Öğrenciler aşı olacak mı? Üniversiteliler ne zaman aşı olacak? Bakan Koca tarih verdi..

Öğrenciler aşı olacak mı? Üniversiteliler ne zaman aşı olacak? Bakan Koca tarih verdi..

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, öğrencilerin aşılama süreci ile ilgili açıklama yaptı. Peki, Öğrenciler aşılanacak mı? Üniversite öğrencileri ne zaman aşılanacak? İşte aşı tarihi...

Korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşların aşılanmasına devam ediliyor. Riskli gruplarda yer alan vatandaşların aşılanması neredeyse tamamlanmış durumda.

Sıra üniversite akademi kadrosunda ve üniversite öğrencilerine geldi. Akabinde üniversite öğrencileri de aşı olacak mı, ne zaman? sorusu gündemde yerini aldı.

Konuyla ilgili Bakan Koca açıklamalarda bulunarak tarihi duyurdu.

Peki Üniversite öğrencileri ne zaman aşı olacak? Üniversite öğrencileri covid aşısı olacak mı? İşte detaylar..

ÖĞRENCİLER AŞI OLACAK MI?

YÖK, Sağlık Bakanlığı'na gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için akademik ve idari personel ile öğrencilerin 2021 Eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istemişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılama programına yeni bir grubun eklendiğini şu sözlerle duyurdu:

"Bir meslek grubu daha aşı programında yerini alıyor. Üniversitelerimizin Eylül'de yüz yüze eğitime başlayabilmesi için öğretim üyelerimizin ve üniversite personellerinin aşılanmasına da yarın başlıyoruz. Bu güce güvenin."

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLER NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Bakan Koca, öğrenciler de aşı olacak mı sorusuna da yanıt verdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "13 Eylülden önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak. Artık salgın ülkemizin gündeminden çıkacak. Siz de destek olun." ifadelerini kullandı.