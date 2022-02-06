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- Her sabah 1 kaşık dut pekmezi yemenin inanılmaz faydaları
Her sabah 1 kaşık dut pekmezi yemenin inanılmaz faydaları
Vücut direncini artıran ve hastalıklara karşı koruyan dut pekmezi, özellikle soğuk havaların vazgeçilmez bir besin kaynağıdır. İşte her sabah 1 yemek kaşığı dut pekmezi yemenin faydaları...
- Özel Haber
- 06.02.2022 - 16:43
- Güncelleme : 06.02.2022 - 16:58
Anadolu'nun geleneksel ürünü olan pekmezin, vücudun ihtiyacı olan enerji, vitamin ve pek çok minerali karşıladığı biliniyor.
Bu nedenle uzmanlar, özellikle kış mevsiminde hastalıklara karşı korunmak ve vücut direncini artırmak için dut pekmezi tüketilmesini öneriyor.
Yüksek besin değerlerine sahip olan dut pekmezinin, yetişkinler tarafından günde 1-2 yemek kaşığı çocuklarda ise 1-2 tatlı kaşığı ölçüsünde tüketilmesi öneriliyor.
Peki günde 1 yemek kaşığı dut pekmezi yemenin sağladığı faydalar nelerdir? İşte dut pekmezinin faydaları...
DUT PEKMEZİNİN FAYDALARI
- Her sabah 1 yemek kaşığı dut pekmezi yemek, kansızlığa iyi gelir.
- Aç karnına tüketildiğinde vücudun enerji ihtiyacını karşılar.
- Düzenli olarak dut pekmezi tüketmek, kolesterolü düşürür ve kalbi güçlendirir.
- Düzenli tüketildiği takdirde diş etlerini onarır. Diş ve diş eti problemi yaşıyorsanız keçiboynuzu pekmezi tüketin.
- Dut pekmezi, kalsiyum deposudur ve kemikleri güçlendirir.
- Vitamin ve mineral açısından oldukça zengindir. Potasyum, kalsiyum, fosfor ve demir içerir.
- İçerdiği E vitamini sayesinde gribe yakalanmanızı engeller.
- Balgam söktürücü özelliği sayesinde nefes almayı kolaylaştırır. Özellikle sigara içenlere tavsiye edilir.
- Düzenli tüketildiğinde tam bir koruyucudur.
- Vücut ısısını artırarak üşümeyi engeller.
- Lif bakımından zengin olan pekmez, bağırsakları yumuşatır ve kabızlığa iyi gelir.
- Kalp krizi geçirme ve felç riskini azaltır.
- Hafızayı güçlendirir.
- Dut pekmezi, iştah açıcı bir özelliğe sahiptir. Bu nedenle kilo almak isteyenler tarafından tüketilebilir.
- Dut pekmezi saçları besler ve güçlendirir.
- Aynı zamanda saçların uzamasını sağlar ve erken beyazlamasını engeller.