Öğrenince çok şaşıracaksınız! İşte çıplak uyumanın 9 ilginç faydası

Hemen hemen hepimiz, yatağa girerken pijamalarımızı giyiyoruz. Peki hiç çıplak uyumayı denediniz mi? Yapılan araştırmalara göre, çıplak uyumanın kaliteli uykunun dışında birçok faydası bulunuyor.

İnsanların daha sağlıklı bir hayat sürdürebilmeleri için gerekli olan en önemli faktörlerden biri, hiç kuşkusuz uykudur. Tabii sağlıklı bir beden için yeterince uyumak gerektiği de su götürmez bir gerçek.

Ancak uyuma süresinden daha önemli bir konu vardır ki o da uykunun kalitesi. Bu nedenle uykunun kalitesini artıracak detaylara dikkat etmemiz gerekiyor. Bu detaylardan biri de yatağa girmeden önce giydiğimiz kıyafetler…

Hemen hemen hepimiz, ev rahatlığını simgeleyen renk renk desen desen pijamalarımızı giyip yatağa girmeyi seviyoruzdur. Bazı kişiler ise pijama yerine sadece iç çamaşırı ile uyumayı tercih eder.

Ancak uykunun kalitesini etkileyen en önemli etkenlerden birinin ortamın sıcaklığı olarak biliniyor. Çünkü vücut uyumaya hazırlanırken ısısını düşürüyor. Bu nedenle uzmanlar, uyku esnasında hiçbir şey giyilmemesini tavsiye ediyor.

Tabii çıplak uyumanın uyku kalitesini artırmanın dışında çoğu kişinin bilmediği faydaları da bulunuyor.

Bunlardan bazılarını duymuş olabilirsiniz, ancak bazılarının sizi şaşırtacağına eminiz. İşte sizler için çıplak uyumanın faydalarını derledik.

Çıplak uyumanın faydaları

Çıplak uyumak, vücudun doğal soğuma sürecini hızlandırabilir ve bu daha hızlı uykuya dalmanızı sağlarken aynı zamanda uykuda kalmanıza da yardımcı olur. Yüksek kaliteli uyku, stresi azaltır, bağışıklığı artırır ve metabolik sağlığı iyileştirir.

Bunun yanı sıra tek başına ya da partnerle olup olmadığı fark etmeksizin çıplak uyumak, özgüveni artırabilir.

Uykuya dalmayı kolaylaştırır

Araştırmalara göre, vücut sıcaklığı uyku sırasında düşer ve uyandıktan sonra yükselir. Çıplak uyumak bu soğuma sürecini başlatabilir ve bu da daha hızlı uykuya dalmanıza yardımcı olabilir.

Daha kaliteli bir uyku sağlar

Uyku sırasında terlemek, uyku kalitesini bozan şeylerin başında geliyor. Genelde gece terlediğinizde uyanırsınız ve kıyafetlerinizi çıkarmak ya da üstünüzü değiştirmek zorunda kalırsınız. Bu da uykunuzun bölünmesine neden olur.

Çıplak uyumak ise terlemenize engel olur ve gece daha rahat uyumanızı sağlar. Kaliteli bir uyku, stresi azaltma ve bağışıklığı güçlendirme başta olmak üzere sayısız fayda sağlar.

Cilt sağlığına iyi gelir

Uyku sırasında yanlış kumaş tercihi, cildin nefes almasına engel olarak cilt sorunlarına neden olabilir. Öte yandan kıyafetler varken vücudun sıcaklığının dengelenmesi daha zordur.

Tüm bunlar ciltte sivilce ve kuruluk gibi problemlere neden olabilir. Çıplak uyumak ise cildinizin uyku sırasında nefes almasına yardımcı olur.

Uyurken özellikle ayak, koltuk altı ve genital bölgelerin havalandırılması, ayak mantarı ve pişiği engellemede etkili olabilir.

Stres ve kaygıyı azaltır

Çıplak uyumak, stres seviyelerini düşürdüğü için gerginliği azaltır ve kan akışını hızlandırır. Bu da iyi bir ruh haline sahip olmanızı sağlar. Stresli bir gün geçirdiyseniz, çıplak uyuyarak gevşeyebilirsiniz.

Vajinal sağlığı geliştirebilir

Özellikle kadınlar için çıplak veya en azından iç çamaşırsız uyumak, maya enfeksiyonu gelişme riskini azaltarak vajinal sağlığın korunmasına yardımcı olabilir.

Maya enfeksiyonları, vajinanın pH seviyesinde bir değişiklik, hormonal dengesizlik veya nem artışı nedeniyle ortaya çıkar. Çıplak uyumak, vajinanın nefes almasına izin verebilir.

Erkek doğurganlığını artırabilir

Doğurganlık tedavisi gören erkekler üzerinde yapılan bir çalışma, daha bol çamaşır giyen erkeklerin, dar iç çamaşırı giyenlere göre daha yüksek sperm sayısına sahip olduğunu gösterdi.

Çıplak uyumanın doğurganlığı artırabileceğini kanıtlayacak hiçbir veri bulunmasa da bu araştırma, bol kumaşın sperm üretimi için faydalı olabileceğini öne sürüyor. Bol kumaş sperm sayısını koruyorsa, hiç giymemenin de etkisi olabilir.

Özgüveni artırır

Çıplak uyumak, ciddi bir özgüven artışı sağlar, kişinin kendine olan saygısını artırır ve beden imajı memnuniyetsizliğini azaltır.

İlk başta biraz komik gelebilir ancak çıplak yatmak aslında kendinizi sevme pratiğine alıştırmanın harika bir yoludur.

Gün içerisinde anne karnından çıkmış gibi vakit geçirmek zor olduğundan, yatarken bunu bir alışkanlık haline getirmeyi deneyin.

Libidoyu artırabilir

Çıplak uyumak, cinsel dürtünüzü artırabilir. Nedenini ise hepimiz biliyoruz...

Çıplak uyuyan çiftlerin tensel teması artar ve bu durum, vücudun orgazm sırasında salgıladığı oksitoksin hormonunun daha çok üretilmesini sağlar. Bu hormon strese, depresyona, iltihaplanmalara ve yüksek tansiyona karşı birebirdir.

Kilo almayı önler ve metabolizmayı hızlandırır

Çıplak uyurken yüksek vitese geçen tek şey libidonuz değildir. Uykudayken vücut ısınızın pek çok şey üzerinde büyük etkisi vardır ve metabolizmanız da bunlardan biridir.

Yapılan araştırmalarda, az uyku ile obezite ve kilo alımı arasında bir ilişki olduğu ortaya konuldu. Ayrıca uyuduğunuz ortam daha serin olduğunda vücudumuz daha fazla kalori yakar.