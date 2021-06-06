Öğretmenler için aşı randevusu nasıl alınır? Covid-19 aşı randevu ekranı

Öğretmenler için aşı randevusu nasıl alınır? Covid-19 aşı randevu ekranı

Bakan Ziya Selçuk, tüm öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının aşı randevularının tanımlandığını duyurdu. Peki öğretmenler için aşı randevusu nasıl alınır? İşte MHRS Covid-19 aşı randevusu alma ekranı

Türkiye'de aşılama süreci, öncelikli grupların aşılamaya dahil edilmesiyle birlikte devam ediyor.

Okulların açılmasıyla birlikte risk altında olan öğretmenler de aşı için öncelikli grup olarak belirlendi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, tüm öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının aşı randevularının tanımlandığını duyurdu.

Peki öğretmenler için aşı randevusu nasıl alınır? İşte Covid-19 aşı randevu ekranı...

ÖĞRETMENLER İÇİN AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı randevusu almak için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne (MHRS) giriş yapılması gerekiyor.

Karşınıza gelen ekranda e-Devlet ile giriş sağlayabileceğiniz butona tıklayabilirsiniz ya da üye ol butonuna basarak üye olabilerek giriş yapabilirsiniz.

Giriş yaptıktan sonra sol tarafta yer alan "Aşı randevusu al" sekmesini tıklayınız.

Bunun ardından size ''Aile Hekimi'' ve ''Hastane'' seçeneklerini sunacak.

Aile hekimini seçmeniz durumunda kendi aile hekimim ya da başka aile hekimi seçeneğini aktaracak istediğinizi işaretleyebilirsiniz.

Hastaneyi seçmeniz durumunda da yine size uygun olan hastanenin listesi verilecek.

Bu sayfalar açıldıktan sonra seçtiğiniz gün ve saatte aşı randevunuz alınmış olacak.

Daha fazla detaylı bilgi almak isteyenler ise ALO 184 üzerinden Sağlık Bakanlığı'nı arayarak bilgi edinebilir.



