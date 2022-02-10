Öksürenler denesin: Defne yaprağı çayı faydaları nelerdir, nasıl demlenir?

Yemeklere hoş bir aroma veren defne yaprağı, çay olarak tüketildiğinde de adeta bir şifa deposu haline geliyor. Peki defne yaprağı çayı faydaları nelerdir, nasıl demlenir?

Defne yaprağı, Türk mutfağında kendine sıklıkla yer bulan hoş aromalı bir bitkidir.

Türkiye’nin Akdeniz, Ege ve Karadeniz kıyılarında yetişen defne yaprağı en şifalı bitkilerden biri olmasının yanı sıra Yunan Mitolojisi’nde ölümsüzlük otu olarak da biliniyor.

Antik Yunan mitolojisine göre sanatın, güneşin, ışığın, ateşin ve şiirin tanrısı Apollon, Dafni'ye aşık oluyor ancak karşılık bulamıyor. Onu yakalamak için çaba harcayan tanrı tam Dafni'yi bulduğunda babası, kızını bir ağaca dönüştürüyor. Apollon'un zaferler, şiirler ve şarkılara adadığı bu ağaç, o günden sonra olimpiyatların simgelerinden biri oluyor.

Bu hüzünlü hikayenin yanı sıra, defne yaprağı çay olarak tüketildiğinde faydaları ile göz kamaştırıyor.

Peki defne yaprağı çayı ne işe yarar, neye iyi gelir? İşte faydaları ve demlenişi...

DEFNE YAPRAĞI ÇAYI FAYDALARI

100 gram defne yaprağında (yaklaşık 50 çay kaşığı); 6185 IU A vitamini, 46.5 mg C vitamini, 0.4 mg riboflavin, 180 mcg folat, 2 mg niasin, 834 gram kalsiyum, 43 mg demir, 120 mg magnezyum, 113 mg fosfor, 529 mg potasyum, 3.7 mg bakır, 0.4 mg bakır, 8.2 mg manganez ve 2.8 mcg selenyum bulunmaktadır.

Defne yaprağı güçlü bir balgam söktürücüdür.

Aşırı terleme sorununu giderir.

Gözler sağlığına iyi gelir.

Demir, magnezyum, kalsiyum ve manganez açısından oldukça zengindir. Yüksek miktarda A vitamini içerir.

Sindirim problemi yaşayanlara önerilmektedir.

Mide ağrılarına karşı tavsiye edilmektedir.

Güçlü bir antioksidandır.

Pürüzsüz güzel bir cilde sahip olmanızı sağlar.

Vücut bağışıklığını artırarak hastalıklara karşı direnç sağlar.

DEFNE YAPRAĞI ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Parçalanmış kuru yapraklarından 2-3 adedi 5 bardak kaynar suya atılır. 2-3 dakika kaynatılır. 10 dakika beklenir. Yemekten sonra veya yemek araları günde 2-3 fincan içilir.