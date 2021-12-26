Sağlığa faydaları saymakla bitmeyen pekmezin içine karabiber koyup tüketmeye ne dersiniz? Eminiz ki, faydalarını duyunca vazgeçemeyeceksiniz. İşte pekmezin içine karabiber koyup yemenin faydaları...

Sağlığa faydaları saymakla bitmeyen pekmez; üzüm, dut, şeker kamışı ve keçiboynuzu gibi besinlerin ezildikten sonra çıkan suları kaynatılarak elde ediliyor.

Pekmezin, ne zaman ve kim tarafından keşfedildiği henüz bilinmese de ilk kez Anadolu topraklarında yapıldığı söyleniyor.

Kahvaltı sofralarımızın vazgeçilmezlerinden olan yoğun kıvamdaki pekmez, boğaz enfeksiyonları bakımından oldukça güçlü bir besin olarak öne çıkıyor.

Uzmanlar, vitamin ve mineral değeri oldukça yüksek olan pekmezin içine tereyağı ve karabiber koyulduğunda faydalarının iki katına çıktığını belirtiyor.

Peki, Pekmezin içine karabiber koyup yemenin faydaları nelerdir? İşte pekmezin içine tereyağı ve karaviber koyup yemenin faydaları...

PEKMEZİN İÇİNE KARABİBER KOYUP YEMENİN FAYDALARI

Oldukça güçlü bir antioksidan ve antibakteriyel olan pekmez, B vitamini grubu bakımından zengindir.

Vücuttaki demir emilimini artıran pekmez, bu sayede kan yapıcı hücrelerinde artmasını sağlar.

Vücudun ihtiyacı olan karbonhidratın, enerji olarak yayılmasını sağlar.

Pekmezin bir kasesi vücudun ihtiyacı olan birçok maddeyi ortalama yüzde 50 oranında karşılar.

Yapılan araştırmalara göre, pekmezin barındırdığı thiamin ve riboflavin maddeleri baldan on kat daha zengindir.

Bebeğin gelişimine destek sağladığından uzmanlar hamilelikte tüketilmesini tavsiye eder.

Mide asidini düzenler.

Sindirim hastalıklarına doğal ilaçtır.

Bağışıklığı güçlendiren doğal bir ilaçtır.

Sindirim fonksiyonlarını artırır.

Bağırsak florasını düzenler.

Antibakteriyel özelliğe sahip olan pekmez, akciğer ve karaciğerin derinlemesine temizlenmesini sağlar.

Kemiklerin gelişmesi ve güçlenmesinde etkili olan potasyum, kalsiyum, magnezyum, kalsiyum ve bakır açısından oldukça zengindir. Uzmanlar kemik kırılması ya da incinmesi gibi durumlarda en az kemik suyu kadar tüketilmesini önerir.

Kan basıncı, kanda azalan maddeler nedeniyle azalır ya da yükselir. Bu durum, yüksek tansiyon ve felç gibi rahatsızlıklara davetiye çıkartır. Pekmez, kan basıncını dengeleyerek bu gibi durumların yaşanmasının önüne geçer.

PEKMEZ KARABİBER KÜRÜ NASIL HAZIRLANIR?

Mevsim fark etmeksizin öksürüğe maruz kalabiliyoruz. Gün içerisinde çalışırken gelip geçmek bilmeyen, uyurken uykudan uyandıran öksürüklere çoğu zaman ilaçlar da fayda etmez.

İşte pekmez karabiber karışımı, özellikle soğuk havalarda iyice artış gösteren hatta ciğerleri sökecek kadar şiddetlenen kuru öksürükten kurtulmanızı sağlar.

Uzmanlar yutkunma, nefes alma ve kuru öksürük gibi rahatsızlıklarda pekmezin karabiber ile kaynatılıp tüketilmesini tavsiye eder. Pekmezli karabiber karışımı, boğazları bakterilerden arındırarak sinüs yollarının açılmasını destekler.

Pekmez karabiber kürünün tarifi: