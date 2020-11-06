Öksürüğe ne iyi gelir? Kuru öksürük nasıl geçer? Öksürük tedavi yöntemleri

Öksürüğe ne iyi gelir? Kuru öksürük nasıl geçer? Öksürük tedavi yöntemleri

Akciğerlerimizi enfeksiyonlardan koruyan, zararlı maddelerin ve mukusun atılmasını önemli bir doğal savunma mekanizması olan öksürük, insanların hayatını kısıtlamaktadır. Peki öksürüğe ne iyi gelir?

Kış aylarının yaklaşması ve havaların soğumasıyla birlikte hastalıklara yakalanma ve enfeksiyon riski artmaktadır. Genellikle soğuk algınlığı sonrası oluşan öksürük insan hayatını ciddi bir şekilde etkilemektedir.

Bu rahatsızlık ile karşı karşıya kalan kişiler doğal yöntemler ile öksürüğü geçirmek için ''öksürük nasıl geçer'' ve ''öksürüğe ne iyi gelir'' gibi soruların cevabını araştırmaktadır.

ÖKSÜRÜK NEDİR?

Öksürük, havayollarındaki yabancı maddeleri temizlemeye yönelik, ani, patlayıcı soluk verme manevrasıdır. Öksürük sırasında yaklaşık 800 km/saat ( uçak hızı) hıza ulaşabilen kısa süreli hava akımı oluşur.

Yalnızca hava yolları veya solunum sisteminin etkilenmesi ile öksürük oluşmaz. Solunum yolları dışında diyafram, plevra, dış kulak yolu, kalp zarı, yemek borusu ve midede de öksürük refleksini uyaracak reseptörler bulunduğundan bu yapıları etkileyen hastalıklarda da öksürük ortaya çıkabilir.

ÖKSÜRÜĞE NE İYİ GELİR?

Öksürük kuru veya balgamlı olarak ortaya çıkabilir. Doğada ki bitkilerden pek çoğu öksürük için iyi bir çözüm önerisi olmaktadır.

Pekmez öksürük için en iyi doğal tedavi yöntemlerinden biridir. İnatçı bir öksürüğe sahipseniz 3 veya 4 yemek kaşığı doğal pekmez tüketebilirsiniz. Pekmez göğsünüzü yumuşatacak ve öksürüğünüzü rahatlatacaktır.

SİYAH TURP VE BAL KARIŞIMI

Siyah turp ve bal alternatif tıpta öksürük, bronşit ve diğer solunum sistemi rahatsızlıkları için doğal bir çare olarak kullanılmıştır. Bu olağanüstü öksürük şurubu hoş bir tada sahiptir ve hazırlanması çok kolaydır.

Siyah turpun tepesini kesin ve küçük bir delik oluşturun. Daha sonra içerisine bir miktar bal ekleyip, turbu bardağın üzerine yerleştirin. Çünkü turpun altından sızıntı olacaktır ve siz o sızıntı halinde bardağın içerisine akan sıvıyı içeceksiniz.

Bu işlem için 12 saat beklemeniz gerekmektedir. 12 saatin sonunda bardağa akan sıvıyı tüketmeye başlayabilirsiniz. Siyah turp ve balı yemeklerden önce 2 veya 3 kaşık alarak tüketmeniz gerekir.

KURU ÖKSÜRÜĞÜ NE KESER?

Geniz akıntısı nedeniyle ortaya çıkan öksürükte bol sıvı tüketimi akıntının yoğunluğunu azaltarak tahriş edici özelliğini minimum seviyeye indirir. Yine bol sıvı alımı öksürüğün diğer bir nedeni olan kış aylarında mukoza membranlarında gelişebilecek kuruluğu da önler.

Pastiller boğazın arkasını uyuşturarak öksürük refleksini azaltmaya yardım eder.

Sıcak bitki çayları içmek de boğazı yatıştırır.

Bal, boğaz bölgesini kaplayarak tahrişi azaltır ve öksürüğün yatışmasına yardımcı olur.

Sıcak bir duş, burundaki sekresyonları incelterek öksürüğün hafiflemesine katkı sağlar. Sıcak duş hem soğuk algınlığı hem de alerjilerden kaynaklanan öksürükte etkili olabilir.

Kalorifere ıslak havlu koyarak ya da buhar makinesi ile oda havasını nemlendirmek yardımcı olabilir.

ÖKSÜRÜĞE İYİ GELEN BİTKİ ÇAYLARI