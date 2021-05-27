Öksürüğe, nefes darlığına ve kansere birebir: Menengiç nedir?

Genellikle Akdeniz ikliminin hakim olduğu bölgelerde yetiştirilen yabani bitkilerden olan menengiç, şifalı olması nedeniyle sabun ve kahve gibi birçok üründe kullanılmaktadır. Peki menengiç nedir?

Bıttım ve yaban fıstığı olarak da bilinen menengiç bitkisi, ülkemizde Ege ve Akdeniz bölgesinde yetiştirilmektedir. Aromatik bir kokuya sahip olan bu bitki, mide ve bağırsak sağlığına iyi gelmekte ve bağışıklık sistemini güçlendirmektedir.

Özellikle mevsim geçişlerinde ve kış aylarında tüketildiğinde, vücudu gribal enfeksiyona karşı koruyan menengiç, kahvenin içinde tüketildiğinde hazımsızlık ve mide ağrısı şikayetlerini giderebilmektedir.

Peki Menengiç nedir, faydaları nelerdir, ne işe yarar? İşte menengiç bitkisi hakkında tüm merak edilenler...

MENENGİÇ NEDİR?

Bilimsel adı Pistacia Terebinthus olan menengiç, sıcak iklimlerde ve alkali topraklarda yetişen bir ağaç türüdür. Hem çeltikle hem de tohumla yetiştirildiği için verimliliği yüksektir.

Meyveleri kırmızı ve pembe renkli olan menengiç ağacı Akdeniz ve Ege dışında, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yetiştirilebilmekte ve başta kahve ve sabun olmak üzere birçok farklı üründe kullanılmaktadır.

MENENGİÇİN FAYDALARI NELERDİR?

Menengiç, hastalıkların tedavisinde ve özellikle cilt sorunlarında oldukça etkili bir doğal çözümdür. Menengiç tohumu içerisinde bulunan yağlar, antioksidan etkisi göstermektedir.

Yaşlanmayı geciktiren ve hücrelerin yenilenme hızını artıran menengiç yağı içerisinde B ve E vitamini bulunmaktadır. Menengiçten hazırlanan sabun cilt hastalıklarında oldukça faydalıdır. Egzama ve mantar gibi pek çok cilt hastalığının iyileştirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Genç yaştaki bireylerde görülen ergenlik sivilcelerinin daha hızlı iyileştirilmesinde yardımcı olmaktadır.

Şifa bitkisi olarak görülen menengiçin bilinen diğer faydaları şu şekilde sıralanabilir:

Nefes darlığına iyi gelir.

Öksürüklere iyi gelir.

Mide ağrılarını iyileştirir.

Cilt yaralarını iyileştirir.

Ayak terlemesini engeller.

Kalp yetmezliği riskini ortadan kaldırır.

Cinsel gücü arttırır.

MENENGİÇ KAHVESİNİN FAYDALARI

Yoğun aroması nedeniyle sütle hazırlanan lezzet, Türk kahvesi gibi suyla da pişirilebilmektedir. Lezzetinin yanı sıra öksürük, kalp damar hastalıkları, böbrek rahatsızlıkları gibi sağlık sorunlarına iyi gelen menengiç, bağışlılık sistemini de güçlendirmektedir.

Diğer kahve çeşitleri gibi kafein içermediği için uyku sorunlarına yol açmamaktadır. Doğal bir antioksidan olan menengiç kahvesi, kronik eklem ağrılarına ve strese iyi geldiği için de sıklıkla tüketilmektedir. Menengiç kahvesinin bilinen diğer faydaları şu şekildedir:

İdrar yolu enfeksiyonuna iyi gelir.

Böbrek taşı ve kum sorunlarına iyi gelir.

Romatizma ağrılarını azaltır.

Vücuttaki ödemleri atar.

Egzama cilt sorunlarına iyi gelir.

Kolesterolü dengeler.

Mide ağrılarına iyi gelir ve şişkinliği giderir.

MENENGİÇ YAĞININ FAYDALARI

Menengiç yağı içerisinde E ve B vitaminleri gibi çok zengin vitaminler bulunmaktadır. Özellikle cilt ve saç problemi yaşayan kişiler için önerilen menengiç yağı, erkeklerde görülen saç beyazlamalarını geciktirmektedir..

Saç diplerinde oluşan yaraların engellenmesinde büyük bir rol oynayan bu yağ, vücutta oluşan sivilcelerin kısa süre içinde iyileştirilmesinde de etkilidir. Menengiç yağı aynı zamanda buz torbalarına koyularak dondurulabilmekte ve herhangi bir ağrı yaşanması durumunda ağrıyan bölgelere koyuabilmektedir.