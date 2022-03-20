Öksürüğü anında durduran mucize çözüm: Sarımsaklı süt

Özellikle geceleri kuru öksürük nöbetleri mi yaşıyorsunuz? Ve onları çabucak sakinleştirecek bir şey mi arıyorsunuz? İşte öksürüğü durdurmanın en etkili yollarından biri olan sarımsaklı süt tarifi.

Öksürüyor ve boğazınızın arkasında sizi rahatsız eden tahrişi yatıştıramıyor musunuz? Öksürüğe neden olabilecek birçok neden vardır. Endişelenmeden önce çok basit ama etkili olan bazı ipuçlarını uygulayarak öksürüğünüzü sakinleştirmeyi deneyebilirsiniz.

Hava yollarınız balgam veya tahriş edici maddeler tarafından tıkandığında, vücudunuz onları dışarı atmaya çalışarak tepki verir ve öksürmeye başlarsınız. Öksürüğün sebebi çoğu durumda viral bir enfeksiyondur; viral anjina, farenjit, soğuk algınlığı ve hatta Covid-19. Ancak başka hastalıklar da söz konusu olabilir. Reflü, astım veya alerji gibi hastalıklar da öksürüğe ve boğaz tahrişine neden olabilir. Peki, öksürüğe karşı hangi yöntemler kullanılır?

ÖKSÜRÜĞE KARŞI SARIMSAKLI SÜT TARİFİ

Öksürüğü durdurmanın en iyi yollarından biri ılık sarımsaklı süt içmektir. Evet, tadı bir miktar kötü olabilir ancak gerçekten işe yarıyor.

Malzemeler

- 1 diş sarımsak

- 125 ml süt

Nasıl yapılır?

- 1 diş sarımsağı soyun ve ince şeritler halinde kesin.

- Bir tencereye 125 ml sütü koyun ve kaynamaya bırakın.

- İnce sarımsak dilimlerini ekleyin.

- Ocağın altını kısın ve 2 ila 3 dakika kısık ateşte pişirin.

- Pişirmenin sonunda bir yemek kaşığı bal ekleyin.

- Sıcak için. Öksürük nöbetinizi hafifletmek için bunu günde birkaç kez tekrarlayabilirsiniz.

ÖKSÜRÜĞÜ DURDURMAK İÇİN DİĞER İPUÇLARI

Kuru öksürük, ıslak öksürük veya kronik öksürükte rahatlama sağlamak için öksürük ilaçları olarak kullanabileceğiniz bazı doğal çareler vardır. İlk olarak vücudunuzu nemli tutmayı, yeterli miktarda su içmeyi unutmayın. Tükettiğiniz tüm su mukusu inceltme etkisine sahip olacak ve öksürük daha hızlı geçecektir. Kendinizi sıcak tutmanız da faydalı olacaktır. Vücudunuz ısındığında kendisini virüse karşı daha iyi koruyabilecektir.

Tarçın da öksürüğe karşı etkili bir çare olarak kabul edilir. Ayrıca boğaz ağrınızı azaltmak ve öksürük nöbetlerini ortadan kaldırmak için kekikten yapılmış şifalı bitki çayları da içebilirsiniz. Tatlandırmak için biraz bal ekleyebilirsiniz.

Öksürüğe karşı uçucu yağların solunması da etkili olacaktır. Kekik, papatya, okaliptüs yağlarını tercih edin. Uçucu yağları kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışın. Bazıları alerjiye neden olabilir. Bal ve limon pastilleri de öksürüğünüzü yatıştırabilir.