Öksürüğü bıçak gibi kesiyor! Pekmeze zeytinyağı koyup içmenin faydaları

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan pekmezin faydaları saymakla bitmiyor. İçine bir de zeytinyağı koyduğunuzda bakın neler oluyor. İşte pekmez ve zeytinyağı karışımının faydaları...

Kahvaltı sofralarımızın vazgeçilmezi, hastalıkların doğal ilacı, bağışıklık sistemini güçlendirici pekmezin sağlığa faydaları saymakla bitmiyor.

Üzüm, dut, şeker kamışı ve keçiboynuzu gibi besinlerin ezildikten sonra çıkan suları kaynatılarak elde edilen pekmez, yüksek kalsiyum içeren besinler arasında yer alıyor.

Vitamin ve mineral değeri oldukça yüksek olan pekmezin her sabah bir yemek kaşığı tüketilmesi tavsiye ediliyor. Bir de içine zeytinyağı koyup tüketildiğinde faydalarının iki katına çıktığı belirtiliyor.

Tek başına tam bir şifa deposu olan pekmezin zeytinyağı ile karıştırılması, kronik faranjit gibi hastalıklara çare oluyor. Zeytinyağlı pekmezin özellikle kuru ve balgamlı öksürüğe karşı şifa olduğu biliniyor.

Çocuklarda öksürük şurubu ve çeşitli ilaçları kullanmak istemeyen anne ve babalar, bu doğal yöntemi deneyebilir. Üstelik öksürüğü bıçak gibi kesip atan zeytinyağlı pekmez karışımınının yapımı da oldukça kolay.

Peki, pekmez ve zeytinyağı karışımı nasıl hazırlanır? İşte pekmez ve zeytinyağı karışımının yapılışı...

PEKMEZ ZEYTİNYAĞI KARIŞIMI NASIL HAZIRLANIR?

Mevsim fark etmeksizin öksürüğe maruz kalabiliyoruz. Gün içerisinde çalışırken gelip geçmek bilmeyen, uyurken uykudan uyandıran öksürüklere çoğu zaman ilaçlar da fayda etmez.

İşte pekmez zeytinyağı karışımı, özellikle soğuk havalarda iyice artış gösteren hatta ciğerleri sökecek kadar şiddetlenen kuru öksürükten kurtulmanızı sağlar.

Malzemeler:

2 yemek kaşığı sızma zeytin yağı

1.5 yemek kaşığı keçi boynuzu pekmezi

Az miktar kara biber

Hazırlanışı ve tüketimi: