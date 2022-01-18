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- Öksürüğü bıçak gibi kesiyor! Pekmeze zeytinyağı koyup içmenin faydaları
Öksürüğü bıçak gibi kesiyor! Pekmeze zeytinyağı koyup içmenin faydaları
- Haber Merkezi
- 18.01.2022 - 18:28
- Güncelleme : 18.01.2022 - 18:57
Kahvaltı sofralarımızın vazgeçilmezi, hastalıkların doğal ilacı, bağışıklık sistemini güçlendirici pekmezin sağlığa faydaları saymakla bitmiyor.
Üzüm, dut, şeker kamışı ve keçiboynuzu gibi besinlerin ezildikten sonra çıkan suları kaynatılarak elde edilen pekmez, yüksek kalsiyum içeren besinler arasında yer alıyor.
Vitamin ve mineral değeri oldukça yüksek olan pekmezin her sabah bir yemek kaşığı tüketilmesi tavsiye ediliyor. Bir de içine zeytinyağı koyup tüketildiğinde faydalarının iki katına çıktığı belirtiliyor.
Tek başına tam bir şifa deposu olan pekmezin zeytinyağı ile karıştırılması, kronik faranjit gibi hastalıklara çare oluyor. Zeytinyağlı pekmezin özellikle kuru ve balgamlı öksürüğe karşı şifa olduğu biliniyor.
Çocuklarda öksürük şurubu ve çeşitli ilaçları kullanmak istemeyen anne ve babalar, bu doğal yöntemi deneyebilir. Üstelik öksürüğü bıçak gibi kesip atan zeytinyağlı pekmez karışımınının yapımı da oldukça kolay.
Peki, pekmez ve zeytinyağı karışımı nasıl hazırlanır? İşte pekmez ve zeytinyağı karışımının yapılışı...
PEKMEZ ZEYTİNYAĞI KARIŞIMI NASIL HAZIRLANIR?
Mevsim fark etmeksizin öksürüğe maruz kalabiliyoruz. Gün içerisinde çalışırken gelip geçmek bilmeyen, uyurken uykudan uyandıran öksürüklere çoğu zaman ilaçlar da fayda etmez.
İşte pekmez zeytinyağı karışımı, özellikle soğuk havalarda iyice artış gösteren hatta ciğerleri sökecek kadar şiddetlenen kuru öksürükten kurtulmanızı sağlar.
Malzemeler:
- 2 yemek kaşığı sızma zeytin yağı
- 1.5 yemek kaşığı keçi boynuzu pekmezi
- Az miktar kara biber
Hazırlanışı ve tüketimi:
- Sızma zeytinyağı ve pekmezi eşit oranlarda karıştırın. Kaç gün kullanmayı düşünüyorsanız ona göre ayarlayın.
- Sonra karışımı, ocakta boğazınızı yakmayacak kadar ısıtın.
- Karışımı, gece yatarken bir kaç yemek kaşığı için ve üzerine hiçbir şey yiyip içmeyin.
- Karışımı öksürüğü olanlar öksürük geçene kadar kronik farenjiti olanlar ise iki hafta kadar tüketebilir.