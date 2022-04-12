Öksürüğü durdurmak için en iyi 7 doğal çözüm

Öksürüğü durdurmak için en iyi 7 doğal çözüm

Bazı durumlarda günlük hayatı etkileyebilen öksürükler, farklı sağlık sorunları nedeniyle ortaya çıkabiliyor ve ilaç kullanımına neden olabiliyor. Ancak öksürüğü doğal olarak da durdurabilmek mümkün.

Kuru öksürük, toplumda oldukça yaygındır. Ancak kuru öksürüğü durdurmanıza ve boğazınıza daha iyi bakmamıza yardımcı olabilecek birçok doğal çözüm var.

Öksürük, boğazınızı ve solunum yollarınızı temiz tutan bir reflekstir. Bazen tekrarı nedeniyle can sıkıcı olabilse de öksürük vücudun kendini iyileştirmesine veya vücudumuza saldırabilecek diğer enfeksiyon türlerinden korunmasına yardımcı olur.

Kuru öksürüğü sonlandırmak için ilaçların ve doğal çarelerin kullanılmasıyla kuruluk, boğaz tahrişi ve öksürüğün kendisinin durdurulması amaçlanır. Ancak insan vücudu o kadar zekidir ki, öksürme ve hapşırma gibi doğal olan bu tür tepkilerle bulaşıcı unsurları engellemeye çalışır.





Öksürüğün en yaygın nedenleri

Öksürük birçok farklı nedenden kaynaklanabilir. Bu doğal refleks organizmanın korunmasına yardımcı olur ve her zaman aynı durumdan kaynaklanmaz.

Öksürük burun ve sinüslerdeki alerjiler, astım, bronşit, soğuk algınlığı, grip, zatürre ve diğer akciğer enfeksiyonları, sinüzit ve reflüden kaynaklanabilir.

Kronik öksürük durumunda en yaygın risk faktörleri sigara içiyor olmaktır. Pasif içicilik de öksürüğe ve akciğer hasarına yol açabilir.

Öksürüğe karşı 7 doğal çözüm

Doğal çözümler tahriş olmuş boğazı ve öksürük nöbetlerini yatıştırmanıza, kuru olmayan öksürük durumunda salgıların yok edilmesini sağlamaya ve bazen antibiyotik almaktan kaçınmanıza yardımcı olabilir.

İşte öksürüğe karşı deneyebileceğiniz 10 etkili çözüm.

Bal şurubu

Limon ve balın öksürüğe karşı etkisi bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Araştırmalar, bu doğal çarenin öksürüğü hafifletmek için yüksek güvenlikli bir çözüm olduğunu gösteriyor. Yaygın ilaçlara kıyasla üstün sonuçlar veren limon ve bal karışımı günde birkaç yemek kaşığı alınabilir.

4 yemek kaşığı bal, 4 limonun suyu ve 2 su bardağı su ile hazırlayacağınız karışımı karıştırın ve ısıtın, ardından çay olarak için.

Bir çay kaşığı bal

Bu, kuru öksürüğü hemen yatıştırmak için kullanılabilecek bir çaredir. Baldaki şeker ağrıyı ve tahrişi yatıştırır, doğal antioksidanlar enfeksiyonla savaşmaya yardımcı olur. Bir çay kaşığı balı günde birkaç kez veya öksürüğünüz olduğunda ve akşamları yatmadan önce ağzınızda eritebilirsiniz.

Kekik

Kekik olağanüstü antiseptik özelliklere sahiptir. Kulak, burun, boğaz hastalıklarında çok iyi bir yardımcıdır. Öksürüğü yatıştırmak için bitki çayı olarak kullanın. 1 çay kaşığı kekiği 1 bardak kaynar suda 10 dakika demlenmeye bırakın. Günde birkaç kez tüketin. Ve bitki çayınızı tatlandırmak istiyorsanız, yatıştırıcı etkilerini artırmak için balı tercih edin.

Hamile veya emziren kadınlar için önerilmez.

Uçucu yağlar

Lavanta, çam , nane ve kekik gibi organik uçucu yağları seçin. İltihaplı mukoza zarlarını hafifletir, boğaz tahrişini ve öksürüğü önleyerek solunum yollarını temizler.

Bir litre kaynar suda her bir uçucu yağdan sadece 1 damla kullanın ve 15 dakika boyunca soluyun. 3 yaşından küçük çocuklarda ve hamile kadınlarda kullanımı önerilmez. Kan sulandırıcı veya hipertansiyon ilacı alan kişiler için kekik esansiyel yağı önerilmez.

Siyah turp suyu

Siyah turp suyu çok az bilinir, ancak etkinliği kronik öksürük ve yorgunluk durumlarında çok iyidir. Kükürt açısından zengindir, Kuru öksürük için çok faydalıdır. Astım, akut bronşit ve boğmaca ile ilişkili öksürükler için de idealdir.

Propolis

Propolis, solunum sistemi üzerinde doğal bir antibiyotik görevi görür. Bu arı ürünü iltihap önleyicidir. Solunum hastalıkları ile ilgili tüm öksürükler için kullanılabilir.

Propolis, günde 2 kapsül oranında hem tedavi edici hem de koruyucu olarak kullanılabilir. Arı ürünlerine alerji olduğu durumlarda veya 36 aydan küçük çocuklarda kullanılması önerilmez.

Ayak masajı

Refleksoloji, beyne sinirsel bir mesaj gönderen ve böylece uzaktan tepki veren bir bölgenin uyarılması tekniğidir. Akciğerlerin ayak hizasındaki alanına karşılık gelen refleks noktası öksürük krizini hafifletebilir. Soğuk algınlığı ve bronşit durumunda da etkilidir.

Sadece ayak parmaklarının altında bulunan şişkin bölgeye masaj yapın. Daha derin bir masaj için elin başparmağıyla her bir ayağınıza masaj yapın. Gerektiğinde ve akşam yatmadan önce yapabilirsiniz.

Bu doğal çözümler ilaç tedavilerinin yerini almaz. Belirtiler devam ederse veya kötüleşirse doktorunuza danışın.