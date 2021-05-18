Öksürüğü kesen şifa: Sarımsaklı süt nasıl hazırlanır?

İsmini ilk kez duyanları şaşkınlığa uğratan sarımsak sütünün faydaları saymakla bitmiyor. İşte merak edilen ve bilinmesi gereken tüm yönleriyle sarımsak sütü..

İsimleri yan yana biraz garip dursa da, sarımsak sütü çeşitli sağlık yararları sunduğu ve hazırlanması kolay olduğu için alternatif tıpta tercih edilmektedir.

Süt ve sarımsak birlikte tüketildiklerinde kuru öksürük, astım, zatürre ve akciğer sorunları ve diğer solunum sistemi hastalıklarına iyi gelmesiyle bilinir.

Peki sarımsak sütü nedir? Vücuda ne gibi etkileri var? Evde sarımsak sütü nasıl hazırlanır? İşte faydaları ve tarifi..

SARIMSAK SÜTÜNÜN FAYDALARI

Sarımsak sütü, içindeki sarımsak, süt ve baldan aldığı güçle öksürük krizlerine çözüm oluyor.

Bu etkisiyle boğaz ağrısına iyi geldiği de söyleniyor.

Kolesterolün dengelenmesine, özellikle yüksek kolesterolün düşmesine yardımcı oluyor.

Sarımsaklı süt, düzenli tüketildiğinde kalp ve damar sağlığı üzerinde olumlu etkilerde bulunuyor.

Eklem ağrısı çekenlerin de bu ağrılarını hafifletiyor.

Son olarak yorgunluk ve uykusuzluğa iyi geldiği de biliniyor. Bu etkisinden faydalanabilmek için özellikle uyumadan 2-3 saat kadar önce içilmesinin daha rahat ve kaliteli bir uyku sağlayacağı belirtilmiştir.

SARIMSAK SÜTÜ MALZEMELERİ

2 su bardağı süt

10 diş sarımsak

1 su bardağı su

Bal (1 su bardağına 1 yemek kaşığı kadar)

SARIMSAK SÜTÜ TARİFİ

Sarımsakların kabuklarını soyup yıkayın ve iri iri dilimleyin. (Aroması daha az olsun isterseniz her bir dişin üzerine bıçakla hafifçe vurup çatlamasını sağlayın ve dişleri bu şekilde bütün halde kullanın)

Bir tencerenin içine sütü, suyu ve sarımsakları aktarın ve tencereyi ocağa alın.

Orta ateşte sürekli karıştırarak karışımı kaynatmaya başlayın.

Güzelce kaynadıktan sonra karışımı ocaktan alın, bir süzgeçten geçirerek içindeki sarımsakları ayırın.

Sütlü karışımı ılımaya bırakın.

Güzelce ılığından emin olduktan sonra su bardaklarına aktarın. İçine balı ilave edip karıştırın ve afiyetle için.