Öksürüğü kesip atan kür: Pekmeze limon sıkıp aç karnına yemenin faydaları

Kan yapıcı ve enerji verici olarak bilinen pekmezin faydaları saymakla bitmiyor. Bir de limon sıkarak tükettiğinizde faydalarının katlandığını söylemek mümkün. İşte pekmez limon karışımının faydaları…

Boğazında minik bir kaşıntı hissettiğinde ya da burnu akmaya ve hapşırmaya başladığında hemen doğal gıdalara sarılanlardan, şifa dolu yiyecekleri daha çok tüketmeye özen gösterenlerdenseniz bu karışım tam size göre. Tabii ki pekmez limon küründen söz ediyoruz.

Aslında uzun yıllardır kullanılan ve büyüklerimizden bize kalan bir yöntem olsa da son zamanlarda onu bilen pek yok.

Doğanın bizlere sunduğu şifalı besinlerden olan pekmez ve limon birleşince vücuda adeta ilaç gibi etki sağlıyor.

Hazırlaması oldukça kolay olan pekmez limon karışımının, özellikle kansızlık problemi ve demir eksikliği yaşayan kişiler tarafından tüketilmesi gereken doğal bir reçete olduğunu söylemek mümkün.

Kışa girdiğimiz şu günlerde bağışıklık sistemini güçlendirmek ve hastalıklardan korunmak için pekmez limon karışımına bir şans vermeye ne dersiniz?

Eminiz ki, faydaları sayfalara sığmayacak kadar fazla olan pekmez limon kürü, şifasıyla her zaman tüketmek isteyeceğiniz bir doğal ilaç haline gelecek.

Peki, pekmeze limon sıkıp aç karnına tüketmenin yararları nelerdir? Pekmez limon karışımı nedir, nasıl uygulanır ve ne işe yarar gelin hep birlikte öğrenelim.

PEKMEZ LİMON KÜRÜNÜN FAYDALARI

Kan dolaşımını hızlandırır.

Tatlı yeme isteğini azaltır.

Bitmek bilmeyen öksürük krizlerinin sona ermesini sağlar.

Boğazda oluşan ağrı, kaşıntı ve iltihaplanmaların geçmesine yardımcı olur.

Grip ve nezle gibi kış hastalıklarına karşı vücudu korur.

Halihazırda var olan kış hastalıklarının çok daha kısa sürede geçmesine yardımcı olur.

Bol miktarda demir içeren bu karışım, düzenli olarak kullanıldığında kansızlığa iyi gelir.

Vücudu serbest radikallerden korur.

Tokluk hissi vererek zayıflamak isteyenlere destek olur.

Vücuda enerji verir ve özellikle kendini sürekli halsiz ve yorgun hissedenlerin çok daha zinde hissetmelerine yardımcı olur.

PEKMEZ LİMON KÜRÜNÜN HAZIRLANIŞI

Pekmez limon karışımı, adından da anlaşılabileceği üzere bu iki malzemenin bir araya gelip biraz da suyla buluşmasıyla ortaya çıkan oldukça kolay bir tarife sahip. Bu karışımı önemli hale getiren ise öksürükten tutun fazla kilolara kadar birçok soruna çözüm olması.

Peki bunu nasıl sağlıyor? Pekmezin içine sıkılan taze limon suyu, C vitamini bakımından çok zengin olduğu için antioksidan etkisi gösteriyor. Bunun yanı sıra pekmezin faydalarının vücuda neredeyse on kat daha fazla etki etmesini sağladığı belirtiliyor.

1/2 çay bardağı pekmez (üzüm, keçiboynuzu ya da dut)

Bir adet taze sıkılmış limon suyu

1/2 su bardağı su

1/2 su bardağı suyun içine pekmez ve taze sıktığınız limon suyunu ilave edin ve güzelce karıştırın.

Pekmez limon karışımından daha fazla faydalanabilmek için sabahları aç karnına tüketmeye özen gösterin.

Eğer daha hızlı etki etmesini istiyorsanız karışımı 2 yemek kaşığı pekmezle hazırlayıp sabah ve akşam, günde 2 kez aç karnına içebilirsiniz.

Bu uygulamayı her hafta 6 gün uygulayıp 1 gün vücudunuzu dinlendirebilir, bu şekilde kısa sürede kansızlık üzerindeki olumlu etkilerini görmeye başlayabilirsiniz.

PEKMEK VE LİMON KARIŞIMINI UYGULAMADAN ÖNCE BİLMENİZ GEREKENLER

Eğer özel bir diyet uygulamanızı gerektiren bir rahatsızlığınız varsa veya düzenli olarak ilaç kullanıyorsanız bu karışımı uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız.

Bu karışımı uyguladıktan sonra yaklaşık iki saat boyunca çay ve kahve gibi kafein içeren yiyecek ve içeceklerden uzak durmaya özen göstermelisiniz.

Eğer tatlı yeme isteğinizi bastırmaya ihtiyaç duyarsanız pekmez ve limon suyunu içme suyuna karıştırmadan, doğrudan tüketebilirsiniz. 2 yemek kaşığı pekmezin içine yarım limonun suyunu karıştırıp tüketmeniz yeterli.