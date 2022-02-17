Öksürüğü kesip atıyor! Aç karnına pekmez ve zencefil karışımı yemenin inanılmaz faydası

Genellikle kışın ortaya çıkan öksürük, kolay kolay geçmeyebiliyor. İlaç kullanmak istemeyenler ise doğal çözümlere yöneliyor. Bunlardan biri de öksürüğü kesip atan pekmez ve zencefil karışımı tarifi..

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi, hastalıkların doğal ilacı olan ve bağışıklık sistemini güçlendiren pekmezin sağlığa faydaları saymakla bitmiyor.

Üzüm, dut, şeker kamışı ve keçiboynuzu gibi besinlerin ezildikten sonra çıkan suları kaynatılarak elde edilen pekmez, yüksek kalsiyum içeren besinler arasında yer alıyor.

Vitamin ve mineral değeri oldukça yüksek olan pekmezin her sabah bir yemek kaşığı tüketilmesi tavsiye ediliyor. Bir de içine zencefil koyup tüketildiğinde faydalarının iki katına çıktığı belirtiliyor.

Tek başına tam bir şifa deposu olan pekmezin zencefil ile karıştırılması; grip, soğuk algınlığı, bronşit gibi hastalıklara çare oluyor. Bu karışımın özellikle kışın aylarında kendini gösteren kuru ve balgamlı öksürüğe karşı şifa olduğu biliniyor.

Eğer bir türlü kronik öksürükten kurtulamıyor ve öksürdükçe acıyan boğazınıza çare bulamıyorsanız pekmez ve zencefil karışımını denemenizde fayda var. Üstelik bu karışımın yapımı oldukça kolay. Peki, pekmez ve zencefil karışımı nasıl hazırlanır? İşte pekmez ve zencefil karışımı tarifi...

ZENCEFİL FAYDALARI

Bağışıklık sistemi için oldukça yararlı olan zencefil, özellikle vücuttaki iltihapları sökmek için tercih edilebilecek bir numaralı baharattır. Bronşları temizler ve daha rahat nefes almaya yardımcı olur.

Astım ve bronşit sorunlarına iyi gelen zencefilin enerji verici ve ağrı kesici özelliği de vardır.

PEKMEZ VE ZENCEFİL KARIŞIMI NASIL HAZIRLANIR?

2 yemek kaşığı pekmez (siyah üzüm veya keçiboynuzu pekmezi)

Yarım çay kaşığı toz zencefil

5-6 damla limon

Yapılışı ve tüketimi: Tüm malzemeleri iyice karıştırın ve elde ettiğiniz karışımı sabahları aç karnına tüketmeye özen gösterin.

Bu karışımı, bir hafta boyunca düzenli tükettikten sonra öksürüğünüzün kesinlikle hafiflediğini ve hatta tamamen geçtiğini göreceksiniz.

Ayrıca bu karışımı, öksürüğe yakalanmadan önce, boğazlarınızda ağrı hissettiğinizde ya da solunumunuzda bir problem yaşadığınızda da tüketebilirsiniz.

Not: Siyah üzüm veya keçiboynuzu pekmezi, boğazı yumuşatmak ve öksürüğü gidermek için birebirdir. Bu nedenle dilediğiniz pekmezi kullanabilirsiniz.