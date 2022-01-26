Her gün 1 tatlı kaşığı kozalak şurubu içmenin faydaları

Asırlardır alternatif tıpta kullanılan kozalak şurubu, tam bir şifa deposu. Özellikle mevsim geçişlerinde tüketilmesi tavsiye edilen kozalak şurubunun faydalarını sizler için derledik.

Çam ağaçlarının sert meyvesi olan kozalaklar, eski çağlardan bu yana alternatif tıp alanında kullanılıyor.

Günümüzde ise genellikle dekorasyon amaçlı kullanılan kozalaklardan elde edilen şurup ise her derde deva olarak biliniyor. Kozalak reçeli ya da çam kozalağı şurubu olarak da bilinen kozalak şurubu, insan sağlığı açısından önemli bir potansiyel teşkil ediyor.

Akciğeri temizlemesiyle ünlü olan çam kozalağı şurubu, soğuk algınlığı, astım ve bronşit tedavisinde de kullanılıyor.

Faydalarını saymakla bitiremeyeceğimiz özellikle son zamanlarda koronavirüs tedavisinde de tavsiye edilen kozalak şurubunun yapımı da oldukça kolay. Peki kozalak şurubunun faydaları nelerdir, nasıl yapılır? İşte kozalak şurubunun faydaları ve tarifi…

KOZALAK ŞURUBUNUN FAYDALARI

Yeşil çam kozalağından yapılan ve marmelat kıvamında olan kozalak şurubu, yazın başında yeşil halde bulunan kozalakların toplanmasıyla ve birkaç işlemden sonra şurup haline getirilmesiyle elde ediliyor.

Çam kozalağı şurubunun bilinen pek çok faydası bulunuyor. Uzun yıllardır kullanılan ürünün faydalarını şu şekilde sıralamak mümkün:

Solunum yollarında oluşan iltihap ve enfeksiyonların giderilmesine yardımcı olur.

Bitmek bilmeyen öksürük, astım, bronşit ve benzeri solunum rahatsızlıklarına çok iyi gelir.

Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir ve bu sayede hasta olma olasılığınızı düşürür.

Dinlendirici özelliğe sahip olan kozalak şurubu, stresi uzaklaştırır. Bu sayede stres nedeniyle oluşan ya da oluşabilecek hastalıkların önüne geçilir.

Daha parlak ve daha canlı bir cilt görünümü sağlar.

Vücudun ihtiyacı olan enerjinin karşılanmasını sağlar.

Uyku problemi yaşadığınız günlerde çam kozalağı şurubu tüketebilirsiniz.

Kozalak şurubu, kuru ve yıpranmış saçları besler ve daha canlı bir görünüme kavuşmasını sağlar. Bu şurubu dilerseniz saç maskenize ekleyerek de kullanabilirsiniz.

Ağız içerisindeki yaraların iyileşmesine yardımcı olur.

Diş çürüklerinin oluşmasını engeller.

ÇAM KOZALAĞI ŞURUBU NASIL YAPILIR

Çam kozalağı şurubu tarifi, evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz tariflerden Çam kozalakları, yeni yeni oluşmaya başladığı ilkbahar ve yaz aylarında toplanır. Yumuşak ve yeşil kozalaklar toplandıktan sonra çam kozalağı şurubunu hazırlamaya geçebilirsiniz.

Malzemeler:

25 adet yeşil kozalak

4 su bardağı toz şeker

1,5 litre su

1-2 tatlı kaşığı limon suyu

Yapılışı:

Öncelikle kullanacağınız kozalakları tek tek güzelce yıkayın ve üzerine yapışan toz ve kirlerden kurtulun.

Ardından kozalakları derin bir kaba alıp üzerine bolca su ilave edin ve bu şekilde 1 gün bekletin.

Ertesi gün kozalakları bir tencereye alın ve yine üzerine bolca su koyup kaynatın.

Kaynattığınız bu ilk suyu dökün ve hafif haşlanmış haldeki kozalakları yine tencereye aktarın.

1,5 litre suyu ayrı bir yerde kapta kaynatın ve kozalakları bu suyla kaynatmaya bırakın.

Su kaynamaya başlayınca tencerenin kapağını yarım açık kalacak şekilde kapatın ve ocağın altını kısın.

Bu şekilde 1,5-2 saat kadar pişmeye bırakın.

Bu sürenin sonunda karışıma toz şekeri ilave edin ve kıvam alana dek ara ara karıştırarak pişirin.

Pişerken üzerinde oluşan köpükleri bir kaşık yardımıyla toplayıp atın.

İstediğiniz gibi kıvam almaya başladığında içine limon suyunu ekleyin ve biraz daha karıştırıp ocağın altını kapatın.

Tenceredeki karışımı oda sıcaklığına gelene dek bekletin.

Oda sıcaklığına gelince süzdürerek içinden kozalak tanelerini çıkarın. Dilerseniz kozalak tanelerini içinde bırakabilirsiniz.

Kozalak şurubunuzu kavanozlara doldurup kapaklarını hava almayacak şekilde kapatın. Ayrıca kavanozlara yerleştirdiğiniz ürünü serin yerlerde kolaylıkla saklayabilirsiniz.

KOZALAK ŞURUBU NASIL TÜKETİLİR

Kozalak şurubunu yaptığınız ya da satın aldığınız zaman aklınıza takılan sorulardan birisi de kozalak şurubunu nasıl tüketeceğizdir. Çam kozalağı şurubu, aç ya da tok karnına içilebilmektedir. Dikkat etmeniz gereken tek şey ise günde bir tatlı kaşığı kadar içmektir.

Özellikle geceleri ortaya çıkan öksürük, nefes darlığı gibi şikayetleriniz varsa uyumadan önce tok karnına 1 tatlı kaşığı kozalak şurubu tüketebilirsiniz. Kozalak şurubunun faydasını görebilmek için düzenli olarak günde 1 tatlı kaşığı tüketmeniz gerekir.

Eğer kozalak şurubunu saç bakımı için kullanacak iseniz; bir miktar şurubu elinize alın ve elinizde biraz ısıtıp saç diplerine uygulayın. 20 dakika sonra durulayın.

Cilt bakımı için kullanacak iseniz; 1 yemek kaşığı kozalak şurubunu su ile seyreltip yavaşça cildinize yedirin. 5 dakika beklettikten sonra durulayın. Bu işlem haftada 2 defa tekrarlandığında ciltteki ölü derileri arındıracaktır.

EDİTÖR NOTU: Kronik bir rahatsızlığınız ya da alerjik bir bünyeniz varsa, çam kozalağı şurubunu doktorunuza danışmadan kullanmayınız.