Öksürüğü yatıştırmak için en iyi 7 doğal çözüm

Enfeksiyonlar, alerjiler ve tahriş sonucu oluşabilen öksürükler, uzun süre devam ettiği durumlarda özellikle geceleri uykuyu büyük ölçüde etkileyebiliyor. İşte öksürüğü yatıştırmak için çözümler.

Öksürük, boğazınızı veya solunum yollarınızı tahriş eden bir durumda ortaya çıkan doğal bir reflekstir. Ara sıra oluşan öksürükler, vücudun birikmiş mukus ve kalıntıları temizlemesine yardımcı oldukları için normal ve hatta sağlıklıdır.

Öksürüğün en yaygın nedenleri arasında sigara dumanı veya kirletici maddeler gibi kaynaklardan tahriş, bronşit veya sinüzit gibi bakteriyel enfeksiyonlar, alerjiler astım ve soğuk algınlığı veya grip gibi viral hastalıklar bulunur.

Astım, enfeksiyonlar ve alerjilerin neden olduğu öksürükler, bir sağlık uzmanı tarafından tedavi edilmelidir. Bununla birlikte, öksürüğünüz viral bir enfeksiyondan sonra devam ediyorsa veya bir tahriş sonucu ortaya çıktıysa, evde tedavi etmenize yardımcı doğal çözümleri kullanabilirsiniz.

ÖKSÜRÜĞÜ YATIŞTIRMAK İÇİN DOĞAL ÇÖZÜMLER

Öksürükle başa çıkmanın birkaç yolu vardır. Bu sayede gündüz öksürük nöbetlerine daha kolay dayanabilecek ve geceleri huzur içinde uyuyabileceksiniz.

Bal

Bal, öksürük şuruplarına benzer şekilde çalışır. Tüketildiğinde boğazın astarını kaplayarak ağrıyı veya kaşınmayı hafifletir. Öksürüklerde kullanılmak üzere incelenen bal türlerinin çoğu, daha yaygın olarak bulunan çiçek balından ziyade karabuğday balı gibi koyu ballardır.

Balın gece öksürüklerini tedavi etmede kullanılan yaygın öksürük ilaçları kadar etkili olabileceği düşünülüyor. 2-18 yaş arası 105 çocuk katılımcıyla yapılan bir araştırmada, çocuklar uyumadan otuz dakika önce bir doz bal aldı ve bal, çocukların öksürüğünün şiddetini azaltmak ve uykusunu iyileştirmek için oldukça etkiliydi.

Balın ayrıca anti inflamatuar (iltihap önleyici), antioksidan ve antibakteriyel özellikleri vardır. Bu da rahatlatıcı etkisine katkıda bulunabilir. Bu özellikler enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olur ve bağışıklık sistemini güçlendirebilir.

Balı sade olarak tüketebilir veya ılık çaya ekleyerek boğazdaki yatıştırıcı etkisini artırabilirsiniz.

1 yaşın altındaki çocuklar bal almamalıdır, çünkü bal, bebek botulizmine neden olan bakterileri içerebilir, bu nadir fakat hayatı tehdit eden bir hastalıktır.

Ballı içecek seçenekleri çok popülerdir, çünkü herkes tatlı ilaçları sever. Bu, geceleri kuru öksürüğü yatıştırmak için harika bir seçenektir, çünkü sadece bir kaşık yemek boğazınızda rahatsızlığı giderebilir.

1 yemek kaşığı bal ile sağlıklı bir içecek hazırlayabilirsiniz. Sıcak su, limon suyu ve 1 tatlı kaşığı bal.

Sorundan çabucak kurtulmanızı sağlayan başka bir içecek çok popüler sıcak süt ve bal karışımıdır. Diğer bir seçenek ise 4 saatte bir tüketilmesi gereken haşlanmış soğan ve bal karışımıdır. Siyah turp, vücudu ısıtabilen maddeler içerdiğinden öksürük nöbetlerini yatıştırmaya yardımcı olabilir. 1 siyah turp alın ve içine bal koyduğunuz bir karışım yapın. Koyu bir meyve suyu kıvamına gelene kadar karıştırın ve günde en fazla 3 defa 1 yemek kaşığı kadar tüketin.

Tuzlu suyla gargara

Tuzlu suyla gargara yapmak bakterileri öldürmeye ve boğazınızdaki mukusu gevşetmeye yardımcı olabilir. Boğazınızdaki mukusu gevşetmek sinüslerinizi temizlemenize ve öksürüğünüzden daha hızlı kurtulmanıza yardımcı olacaktır. Tuzlu su gargarası ayrıca kalıcı öksürüğün neden olduğu şişliği ve tahrişi azaltmaya yardımcı olabilir.

Çoğu insan ılık tuzlu suyla gargara yapmayı tercih etse de soğuk su da öksürüğünüz üzerinde aynı rahatlatıcı etkiye sahip olabilir.

En iyi sonuçlar için, bir su bardağı suya dörtte bir ila yarım çay kaşığı tuz ekleyin.

Soğan

Soğan, eski zamanlardan beri kuru öksürükler de dahil olmak üzere viral hastalıkları tedavi etmek için kullanılmaktadır.

Orta boy bir soğan alın, küçük küpler halinde kesin ve şekerle kaplayın. Birkaç saat sonra, sebzenin günde en fazla 4 kez 2 yemek kaşığı tüketilmesi gereken suyunun nasıl çıktığını fark edeceksiniz.

Öksürüğü yatıştırmak için soğan içeren başka bir seçenek de sütte kaynatmadır. Bunu yapmak için, soğanı sütte kaynatın ve elde edilen sıvıdan 2 saat aralıklarla 2 kez 1 yemek kaşığı alın.

Soğanlı bir şurup da hazırlayabilirsiniz. Bunu yapmak için yarım yemek kaşığı su ve aynı miktarda balı birleştirin. Kıyılmış bir diş sarımsak, bir soğanın çeyreği ve az miktarda kekiği karışımınıza ekleyin. Karışımı gece boyunca bekletin. Ertesi gün elde edilen şurubu süzün ve günde 3 defa tüketin. Buzdolabında saklayın.

Zencefil

Zencefil , genellikle besin takviyesi olarak kullanılan tropikal bir bitkidir. Bulantı, soğuk algınlığı veya kemoterapi semptomları dahil olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarının tedavisine yardımcı olabilir.

Bal gibi zencefildeki biyoaktif bileşikler de antioksidan, antimikrobiyal ve antienflamatuar özelliklere sahiptir. Zencefil ayrıca tükürük üretimini uyaran ve ağız veya boğaz kuruluğunu iyileştirmeye yardımcı olabilecek acımsı bir tada sahiptir.

Ek öksürük giderici özellikler için çayınıza zencefil ve bal eklemeyi deneyin.

Buhar

Buhar solumak burun tıkanıklığını gidermeye yardımcı olur. Bu, burnunuzu sümkürmeyi kolaylaştıracak ve boğazınızda biriken mukusun serbest kalmasını sağlayacaktır. Buhar, boğaz ağrısını üzerinde ağrı kesici olarak da etki gösterir.

Geçici bir rahatlama için, kaynayan bir su kabındaki buharı solumayı deneyin. Su buhar üretmeye başladığında ocaktan alın ve buharı soluyun. Buharı hapsetmek için başınızın üzerine bir havlu örtün, ancak çok yaklaşmamaya dikkat edin, aksi takdirde kendinizi yakabilirsiniz. Sıcak bir duş alarak da benzer bir etki elde edebilirsiniz.

Hatmi kökü

Hatmi kökü, boğazda ve ağızda bulunan tahriş olmuş mukoza zarlarını yatıştırdığı düşünülen bitkisel bir çzöümdür. Hatmi kökleri ve yaprakları su ile karıştırıldığında, bal gibi boğazı kaplayabilen jel benzeri bir doku oluşturur.

800'den fazla katılımcıyla yapılan bir 2018 araştırması, hem pastillerin hem de hatmi kökü ekstresinin kuru öksürüklerin tedavisine yardımcı olduğunu buldu. Çoğu katılımcı, özü aldıktan sonraki 10 dakika içinde semptomlarının düzeldiğini gördü.

Hatmi kökü kurutulmuş yaprak formunda, çay olarak veya kapsüllerde bulunur.

Kekik

Kekik, öksürükten kaynaklananlar da dahil olmak üzere düz kas spazmlarını yatıştırdığı düşünülen bir bitkidir. Alman İlaç Araştırması dergisinde yayınlanan 2006 tarihli bir araştırma, kekik tedavisinin öksürük ve diğer akut bronşit semptomlarını iyileştirdiğini göstermektedir.

Öksürüğü gidermek için kekik çayı yaparak tüketebilirsiniz.