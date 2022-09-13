Ensonhaber.com Sağlık Yazarı Dr. Gülsüm Kartal, okul çağındaki çocukların hastalıklarından nasıl korunması gerektiği hakkında bilgi verdi.

Okulların açılması ve mevsim değişikliğinin de etkisi ile toplumsal hastalıklarda artış görülmekte.

Bulaşıcı hastalıklar, okul çağındaki çocuklar arasında daha hızlı yayılmakta, veliler ise çocuklarının hastalıklardan korumak için çeşitli yöntemlere başvurmaktadır.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ensonhaber.com Sağlık Yazarı Dr. Gülsüm Kartal, çocukların sağlığını koruyabilmek için alınabilecek önlemler hakkında bilgiler verdi.

Uyku düzeninin çocukların hem sağlığı hem ders başarısı üzerinde etkili olduğunu belirten Dr. Gülsüm Kartal, ilkokul çağındaki çocukların akşam 21.00-22.00 saatlerinden sonra ayakta kalmaması gerektiğini söyledi.

Dr. Kartal, en az 8-10 saat uykunun önemli olduğunu belirtti.

Okul çocukları ne sıklıkla hastalanır

Okul dönemi çocuklarının, yapılan araştırmalara göre ortalama olarak 6-7 kez üst solunum enfeksiyonuna yakalandığının tespit edildiğini belirten Dr. Kartal, açıklamalarına şu ifadeler ile devam etti:

“Eğer bu sayı 10’dan fazla ise, çocuğun sık hastalığından bahsedebiliriz. Genellikle burun tıkanıklığı, halsizlikle devam eden bu hastalıklar için yardımcı tedaviler mevcuttur. Ancak burun akıntısı koyu renkli olursa endişe verici ateş ve öksürükle devam ederse doktora başvurmakta fayda vardır.





Gastoenteritlere dikkat

Yine okul döneminde gastroenterit dediğimiz bulantı, kusma, ishal ile devam eden tablonun sıklıkla karşımıza çıktığını görüyoruz. Bu durumlarda muz, patates haşlaması gibi gıdaların verilmesi ve su takviyesinin özellikle yapılması gerekir. Bu durumlarda büyük abdest koyulaşırsa, içinde kan olursa doktora başvurmakta fayda vardır.

Okula başlayan çocukları hastalıklardan nasıl koruruz VİDEO



İdrar yolu enfeksiyonu

İdrar yolu enfeksiyonlarının da okul çağında sıklıkla karşımıza çıktığını görüyoruz. Kötü kokulu enfeksiyon, karın ağrısı gibi belirtilerle kendisini gösterir. Özellikle çocuk bu tür şikâyetleri belirtirse idrar tahlili için doktora başvurmalıyız.

En çok hangi çocuklar hastalanır

Aşıları tam olmayan, düzenli uykusu olmayan çocuklar, bağışıklık sistemi hastalığından muzdarip olan çocuklar, alerjisi olan çocuklar daha çok hastalanırlar, el hijyenine dikkat etmeyen çocukların daha sık hastalandığı görülmüştür.





Hastalıkları önlemek için neler yapılmalı

Aşıları tam ve zamanında yapılmış olan çocuklar daha az hastalanır, birçok hastalığa karşı korunaklıdır. Kahvaltı protein içerikli olmalıdır. Reçel, bal gibi şekerli gıdaları da vermemiz gerekiyor. Çünkü bütün gün okulda enerjilerini sağlam tutmaları gerekmektedir. Çocukların kantinlerde yedikleri abur cuburlardan kaçınması gerekiyor. Obezitenin büyük bir sorun olduğu günümüzde, özellikle çocukların abur cuburlardan uzak durması gerekmektedir. Beslenmelerin daha çok protein içerikli olması gerekir. Gazlı içecek ve yapay meyve sularından hiç bahsetmiyorum bile. Çocuğumuzun yanına yeterli su koymalı, su içme sıklığını takip etmeliyiz."