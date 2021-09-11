Okullarda PCR testi nasıl yapılacak, öğrencilere zorunlu mu? Bakan Koca detayları açıkladı

Okullarda PCR testi nasıl yapılacak, öğrencilere zorunlu mu? Bakan Koca detayları açıkladı

Bakan Koca'nın okullarda PCR testi taraması yapılacağını duyurmasının ardından milyonlarca veli, 'Okullarda PCR testi yapılacak mı, öğrencilere PCR testi zorunlu mu?' sorularına yanıt aramaya başladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir yüz yüze eğitimden mahrum kalan öğrenciler, 6 Eylül tarihi itibarıyla okul sıralarına kavuştu.

Ancak yüz yüze eğitimin devam edebilmesi için öğrenciyle temas halinde olacak öğretmen ve okul görevlilerinden aşı olmaları istenmiş, olmayanlara ise PCR testi zorunluluğu getirilmişti.

Salgın nedeniyle okulları daha fazla kapatmak istemediklerini belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaygınlığın hangi seviyede olduğunu tespit edebilmek için okullarda PCR testi taraması yapılacağını söylemişti.

Bunun üzerine milyonlarca veli ve öğrenci, ''Okullarda PCR testi yapılacak mı, kimlere zorunlu?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki okullarda PCR testi nasıl yapılacak, öğrencilere zorunlu mu? İşte Bakan Koca'nın açıklaması...

OKULLARDA PCR TESTİ YAPILACAK MI, ÖĞRENCİLERE ZORUNLU MU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında yaygınlığın hangi seviyede olduğunu tespit edebilmek için okullarda PCR testi taraması yapılacağını söylemişti.

Bakan Koca, yaptığı açıklamada, ''Pazartesi gününden itibaren, illerimizde bazı okullarda ayrıca öğrencileri de taramak istiyoruz. Bunu da buradan söylemek istiyorum.'' ifadelerine yer vermişti.

Bu açıklamanın ardından milyonlarca velinin kafasında soru işaretleri oluşmuştu. Twitter hesabından yaptığı paylaşımla konuya açıklık getiren Bakan Koca, paylaşımında şunları kaydetti:

''Belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacak. Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek. PCR taraması, sağlıklı eğitim ortamının devamına ve olası hazırlığa yönelik. Çocuklarla, en deneyimli arkadaşlar buluşacak.''