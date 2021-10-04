Okullarda PCR testi uygulaması başladı mı, nasıl yapılacak? Veliler dikkat

Okullarda PCR testi uygulaması başladı mı, nasıl yapılacak? Veliler dikkat

Aşı olmayanlar için PCR testi yapılacağının duyurulmasının ardından, öğrenciler için geçerli olup olmayacağı merak ediliyordu. Peki, Okullarda PCR testi uygulaması başladı mı, nasıl yapılacak?

1,5 yıllık aranın ardından okullar yeniden açılırken, öğretmenler ise öğrencilerine kavuştu.

Ancak okullardan önce ve sonra vaka sayısı 20 bin bandını geçti ve vefat sayıları ise artmaya başladı.

Bu durum velileri tedirgin ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca okulların yeniden kapatılmayacağının sinyalini verdi.

Bakan Koca sık sık aşılamanın önemine değinirken, okullarda ise virüsün seyrinin tespiti için PCR testi uygulamasının başlanacağı duyuruldu.

Bunun akabinde veliler, "Okullarda PCR testi uygulaması başladı mı, nasıl yapılacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Okullarda PCR testi uygulaması başladı mı, nasıl yapılacak?

OKULLARDA PCR TESTİ UYGULAMASI BAŞLADI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, öğrencilere rastgele PCR testi uygulanacağını ifade etti ancak bu uygulamaya velilerin tepkisi oldu.

Bunun üzerine uygulama bir süre ertelendi. Bakan Koca, ardından, öğrencilerden velilerin onayı alındıktan sonra burundan değil sadece boğazdan PCR örneği alınacağını açıkladı.

Veliye bir onay kağıdı gönderilecek ve onaylaması halinde de kağıdı imzalayacak. Ardından ekipler okula geldiğinde öğrenciden PCR testi alınacak.