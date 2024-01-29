Oldu da bitti Maşallah! Uzmanlar uyarıyor: Çocukları sünnet ettirmek için en ideal zaman... Anne ve babalar, çocuklarını sünnet ettirmek için mevsim tercihinde titiz davranırken, uzmanlar ise en doğru zaman diliminin sömestir olduğunu belirtiyor.

ensonhaber.com

Kimi aileler yeni doğan döneminde çocuklarını sünnet ettirmeyi tercih ediyor.

Kimileri de çocuğunun bu anı hatırlayabilmesi ve sünnet düğününün de yapılabilmesi için ilkokul dönemini tercih ediyor.

En doğru yaş

Peki sünnet için en doğru yaş nedir?

Uzmanlar, bebeklerin yeni doğumlarındaki ilk birkaç gün sünnet olmamaları halinde bu dönem kaçırılırsa 4-18 aylık dönemde ya da 4,5-5 yaşından sonra yapılmasının uygun olduğunu söylüyor.

Sömestir tatili uyarısı

Bir diğer akılları karıştıran konu da ebeveynlerin sünnet için mevsim tercihleri.

Bu konuda oldukça titiz davranan anne ve babalar için uzmanlar en doğru zaman dilimini açıkladı.

Buna göre, sömestir tatilinin hem sağlık açısından hem de sosyal anlamda uygun bir zaman olduğu belirtiliyor.

Sünnetin faydaları nelerdir?

- İdrar yolu iltihabı: İlk 6 ay sonunda sünnetli ve sünnetsiz bebekler arasında yapılan araştırmalarda sünnetli olanlarda bu riskin daha az olduğu gösterilmiş. Özellikle sünnet derisi ucunda darlık olan bebek ve çocuklarla, anne karnında ya da sonrasında yukarı idrar yollarında genişleme saptanmış olanlarda da sünnet öneriliyor.

- Hijyenik avantaj: Kapalı sünnet derisi, kötü bakımla birlikte mikroorganizma yerleşimine uygun bir ortam halini alıyor. Açık penis ucunun temizliği ise daha kolay oluyor.

- Penis kanseri: Çeşitli yayınlarda sünnet olmayanların karşılaştırılmasında sünnet olanların penis kanserine daha az yakalandıklarını destekler sonuçlar bildirilmiş. Bunun açık penis ucundaki lezyonun kolay fark edilmesi ve hijyenik avantajla ilişkili olduğu yorumları da yapılıyor.

- Rahim ağzı kanseri: Sünnetli erkeklerin partnerlerinin de benzer şekilde rahim ağzı kanserine daha az yakalandıklarını destekler sonuçlar bildirilmiş.