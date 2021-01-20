Oleuropein nedir? Koronavirüse karşı etkin madde Oleuropein hangi bitkilerde bulunur?

Koronavirüs ile mücadelede zeytin yaprağında bulunan oleuropein isimli etkin maddenin virüs ile savaşta etkili olduğu söylemleri üzerine zeytin yaprağı ve ekstratına büyük ilgi başladı.

Zeytin yaprağında bulunan Oleuropein maddesinin, virüs kaynaklı hastalıkların tedavisinde etkili olduğu Amerikalı bilim insanları tarafından tescillendi ve patenti alındı.

Koronavirüse karşı zeytin yaprağı çayının iyi geldiği söylemleri, bir anda bu ürünün kilosunu 50 ila 100 lirayı bulmasına neden oldu.

Zeytin yaprağı çıkan haberler üzerine zeytin ve zeytinyağından daha fazla ilgi görmeye başladı. Peki oleuropein nedir? Zeytin yaprağı koronavirüse iyi gelir mi?

OLEUROPEİN NEDİR?

Oleuropein, 30 farklı fenolik bileşen barındıran natürel sızma zeytinyağının mucizelerinden biridir.

Kanserli hücreyi yok ettiğine, hücre hasarını önlediğine ve vücuttaki iltihabı azalttığına yönelik birçok çalışma mevcuttur.

Aslında binlerce yıl hayatta kalabildiği için “ölümsüz ağaç” diye anılan zeytin ağacının, uzun ömürlü olması da oleuropein sayesindedir.

Oleuropein, zeytin ağaçlarını hastalık ve zararlılardan koruyan en önemli maddedir. Ve bu madde yağa, zeytinin meyvesinden geçer.

OLEUROPEİN NERELERDE BULUNUR?

Yeşil zeytin derisinde, et ve tohumlarda, yapraklarda ve argan yağında bulunan Oleuropein bir tür fenolik acı bileşiktir. Oleuropein terimi, zeytin ağacı Olea europaea'nın botanik adından türetilmiştir.

Acı bir tada sahip olan oleuropein, zeytinleri yenilebilir hale getirmek için tamamen çıkarılmalı veya ayrıştırılması gerekmektedir.

Acı ve yenmeyen yeşil zeytinlerin sofralık zeytin olarak kullanılmak üzere işlenmesi sırasında, oleuropein zeytinler kül suyuna daldırılır.

OLEUROPEİN KORONAVİRÜSE İYİ GELİR Mİ?

Hastalık ve zararlılara karşı ağaca direnç kazandıran oleuropein etken maddesi koronavirüs için de bir ışık yaktı.

Oleuropeinin içeriğinde bulunan elenolik asit ile oleuropein türevi olan 'kalsiyum elenolat, çok çeşitli mikroorganizma gruplarını uzak tutma özelliğine sahiptir.

İnsanların koronavirüsten korunmak için zeytin yaprağına yöneldiğine dikkat çeken Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yasemin Şahan, ''Zeytin yaprağı etkilerinin, yüksek oranda içerdiği fenolik bileşiklerden kaynaklandığı ve Covid-19 etkeni olan SARS-CoV-2 virüsü üzerine etkili olma potansiyeline sahip olabileceği düşünülse de şu andaki bilgiler dahilinde, zeytin yaprağının özellikle SARS-CoV-2 virüsü üzerine etkili olduğunu söylemek pek mümkün değil.'' ifadelerini kullandı.