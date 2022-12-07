Ölümcül boğaz enfeksiyonu! Strep A bakterisi nedir, nasıl bulaşır? Strep A belirtileri

Strep A bakterilerinin neden olduğu ölümler sonrası küresel çapta endişe arttı. Peki Strep A nedir, nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir?

İngiltere'de Strep A teşhisi konulduktan sonra bakterinin neden olduğu hastalık yüzünden hayatını kaybeden çocukların sayısı 9'a yükseldi.

Henüz Türkiye'de rastlanılmayan hastalık, küresel çapta tedirginliğe neden oldu.

Ebeveynler, "Strep A bakterisi nedir, nasıl anlaşılır" sorusuna yanıt aramaya başladı. Özellikle kışın daha sık hasta olan çocuklarda bakteriyi ayırt etmek önem taşıyor.

Kızıl hastalığı olarak da bilinen Strep A bakterisi belirtileri nelerdir araştırılıyor.

Peki Strep A nedir? Strep A bakterisi nasıl bulaşır, tedavi edilir mi? İşte ayrıntılar...

Strep A bakterisi nedir

Strep A veya Grup A streptokok (GAS) boğazda ve ciltte bulunan bir bakteri türüdür.

Bakterilerin enfekte olması sonucu Strep A virüsü ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Tehlikeli bir boğaz enfeksiyonu da denilebilir.

Bakterinin bulaş seçenekleri arasında yakın temas, öksürük ve hapşırma yer alıyor.

Strep A belirtileri

Yutkunma sırasında ağrı, ateş, beyaz benekli şişmiş bademcikler, şişmiş boyun bezleri, yüksek ateş veya deri döküntüsü ile ortaya çıkıyor.

Strep A bazı insanlarda hiç belirti vermezken çoğunlukla döküntü, boğaz ağrısı, kas ağrıları, yüksek ateş, yorgunluk, kulak enfeksiyonu ve ciltte yaralar gibi semptomlarla kendini belli eder.

Tedavisi

Strep A enfeksiyonunun bilinen ve yaygın kullanılan bir tedavisi bulunmamaktadır. Doktorlar, gribal enfeksiyona karşı aldıkları önlemle Strep A hastalarını tedavi etmeye çalışmakla birlikte en yaygın kullanılan tedavi şekli düzenli olarak antibiyotik kullanımıdır.