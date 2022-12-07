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    Ölümcül boğaz enfeksiyonu! Strep A bakterisi nedir, nasıl bulaşır? Strep A belirtileri

    Strep A bakterilerinin neden olduğu ölümler sonrası küresel çapta endişe arttı. Peki Strep A nedir, nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir?
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2022 - 10:07
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    Ölümcül boğaz enfeksiyonu! Strep A bakterisi nedir, nasıl bulaşır? Strep A belirtileri

    İngiltere'de Strep A teşhisi konulduktan sonra bakterinin neden olduğu hastalık yüzünden hayatını kaybeden çocukların sayısı 9'a yükseldi.

    Henüz Türkiye'de rastlanılmayan hastalık, küresel çapta tedirginliğe neden oldu.

    Ebeveynler, "Strep A bakterisi nedir, nasıl anlaşılır" sorusuna yanıt aramaya başladı. Özellikle kışın daha sık hasta olan çocuklarda bakteriyi ayırt etmek önem taşıyor.

    Kızıl hastalığı olarak da bilinen Strep A bakterisi belirtileri nelerdir araştırılıyor.

    Peki Strep A nedir? Strep A bakterisi nasıl bulaşır, tedavi edilir mi? İşte ayrıntılar...

    Strep A bakterisi nedir

    Strep A veya Grup A streptokok (GAS) boğazda ve ciltte bulunan bir bakteri türüdür.

    Bakterilerin enfekte olması sonucu Strep A virüsü ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Tehlikeli bir boğaz enfeksiyonu da denilebilir.

    Bakterinin bulaş seçenekleri arasında yakın temas, öksürük ve hapşırma yer alıyor.

    Ölümcül boğaz enfeksiyonu! Strep A bakterisi nedir, nasıl bulaşır? Strep A belirtileri #1

    Strep A belirtileri

    Yutkunma sırasında ağrı, ateş, beyaz benekli şişmiş bademcikler, şişmiş boyun bezleri, yüksek ateş veya deri döküntüsü ile ortaya çıkıyor.

    Strep A bazı insanlarda hiç belirti vermezken çoğunlukla döküntü, boğaz ağrısı, kas ağrıları, yüksek ateş, yorgunluk, kulak enfeksiyonu ve ciltte yaralar gibi semptomlarla kendini belli eder.

    Ölümcül boğaz enfeksiyonu! Strep A bakterisi nedir, nasıl bulaşır? Strep A belirtileri #2

    Tedavisi

    Strep A enfeksiyonunun bilinen ve yaygın kullanılan bir tedavisi bulunmamaktadır. Doktorlar, gribal enfeksiyona karşı aldıkları önlemle Strep A hastalarını tedavi etmeye çalışmakla birlikte en yaygın kullanılan tedavi şekli düzenli olarak antibiyotik kullanımıdır.


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