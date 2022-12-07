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- Ölümcül boğaz enfeksiyonu! Strep A bakterisi nedir, nasıl bulaşır? Strep A belirtileri
Ölümcül boğaz enfeksiyonu! Strep A bakterisi nedir, nasıl bulaşır? Strep A belirtileri
- Haber Merkezi
- 07.12.2022 - 10:07
İngiltere'de Strep A teşhisi konulduktan sonra bakterinin neden olduğu hastalık yüzünden hayatını kaybeden çocukların sayısı 9'a yükseldi.
Henüz Türkiye'de rastlanılmayan hastalık, küresel çapta tedirginliğe neden oldu.
Ebeveynler, "Strep A bakterisi nedir, nasıl anlaşılır" sorusuna yanıt aramaya başladı. Özellikle kışın daha sık hasta olan çocuklarda bakteriyi ayırt etmek önem taşıyor.
Kızıl hastalığı olarak da bilinen Strep A bakterisi belirtileri nelerdir araştırılıyor.
Peki Strep A nedir? Strep A bakterisi nasıl bulaşır, tedavi edilir mi? İşte ayrıntılar...
Strep A bakterisi nedir
Strep A veya Grup A streptokok (GAS) boğazda ve ciltte bulunan bir bakteri türüdür.
Bakterilerin enfekte olması sonucu Strep A virüsü ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Tehlikeli bir boğaz enfeksiyonu da denilebilir.
Bakterinin bulaş seçenekleri arasında yakın temas, öksürük ve hapşırma yer alıyor.
Strep A belirtileri
Yutkunma sırasında ağrı, ateş, beyaz benekli şişmiş bademcikler, şişmiş boyun bezleri, yüksek ateş veya deri döküntüsü ile ortaya çıkıyor.
Strep A bazı insanlarda hiç belirti vermezken çoğunlukla döküntü, boğaz ağrısı, kas ağrıları, yüksek ateş, yorgunluk, kulak enfeksiyonu ve ciltte yaralar gibi semptomlarla kendini belli eder.
Tedavisi
Strep A enfeksiyonunun bilinen ve yaygın kullanılan bir tedavisi bulunmamaktadır. Doktorlar, gribal enfeksiyona karşı aldıkları önlemle Strep A hastalarını tedavi etmeye çalışmakla birlikte en yaygın kullanılan tedavi şekli düzenli olarak antibiyotik kullanımıdır.