Ölümsüzlük mantarı Reishi nedir? Reishi mantarı faydaları nedir, yenir mi?

Halk arasında ölümsüzlük mantarı olarak bilinen Kırmızı Reishi mantarı Düzce Üniversitesi tarafından üretildi. 2 bin yıldır alternatif tıp tedavisinde kullanılan Reishi mantarı nedir?

Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı. Mantar türlerinden en pahalı ve en popüler olan Reishi, sağlığa faydaları nedeniyle ölümsüzlük mantarı olarak da biliniyor.

Reishi mantarı Latince adı Ganoderma lucidum olan, Asya’nın sıcak ve nemli bölgelerinde yaygın bir şekilde yetişen bir mantar türüdür. Ganoderma mantarı olarak da bilinen reishi mantarı Çin’de 2000 yıldan beri kullanılmaktadır.

Peki Reishi mantarının faydaları nelerdir, nasıl kullanılır, ölümsüzlük mantarı yenir mi? İşte merak edilen bilgiler..

REİSHİ MANTARI FAYDALARI NELERDİR?

Reishi mantarı, bağışıklık sisteminizin ne kadar güçlü olduğuna bakmaksızın, bağışıklık sisteminizi daha da güçlendirir.

Bu mantar içerisinde bulunan polisakkaritler kemiklerinizin içerisinde bulunan DNA ve RNA’ları ve B hücrelerinin üretimini arttırır. T hücrelerinin yanı sıra B hücreleri de bağışıklık sisteminizin çalışmasında oldukça önemlidir.

Güçlü bir bağışıklık sistemi ise vücudunuzda oluşan serbest radikal aktiviteleri azaltarak, kırışık, cilt sarkması gibi yaşlılık belirtilerinin oluşmasını önler.

Bağışıklık sisteminizi güçlendirdiği gibi kronik hastalıklardan kurtulmanızı da sağlar.

Reishi mantarı, karaciğerinizi yenilemede çok başarılıdır. Bu bitki içerisinde bulunan birçok içerik karaciğerinizi toksinlerden arındırır ve yeniler. Bu sayede serbest radikal aktiviteler azalır ve hücre yenilenmesi başlar.

Bu mantar ayrıca yararlı yağ asitlerinin ve safranın daha iyi işlenmesini sağlayarak kimyasallardan arınmayı kolaylaştırır. Ayrıca kronik hepatit hastalığından da daha hızlı kurtulmanızı sağlayabilir.

Metabolizma hızınızı normale çekerek her zaman sakin kalmanızı sağlar. Fakat bu özelliklerden faydalanmak için mantar küçük miktarda tüketilmelidir çünkü fazla alındığında uyuyamama gibi sorunlara neden olabilir.

Japonyadaki doktorlar kanser hastalarına radyasyon ve kanser önleyici ilaçların yanında bu mantarı da kullanmalarını önermektedirler. Yapılan araştırmalar sonucunda bu mantarın kemoterapi ve radyasyonun yan etkilerini azalttığı gibi tümör ve kanser hücrelerinin büyümesini önlediğini de kanıtlanmıştır.

Bu mantarın çok bilinen ve etkili akıl sağlığı düzenleyici etkileri vardır. Ruh hali düzenleyici özellikleri sayesinde bu bitki çok yaygın olarak antidepresan ilaçlar sonrasında kullanıma sahiptir. Asabiyeti ve kaygıyı azaltır, zihni sakinleştirir.

REİSHİ MANTARI NASIL TÜKETİLİR?

Reishi mantarı özüt veya öğütülmüş toz formda bulunabilir. Hem mantarın gövdesi hem de mantarın tamamı öğütülerek elde edilir.

Reishi mantarı tozu stresi dengelemek veya stresi azaltmak için kullanılır. Geleneksel Çin kültüründe bu mantar meditasyon uygulamalarını daha da faydalı halde getirmek için çaylarda kullanılır.

Reishi mantar tozunu çorbalara karıştırılabilir, smoothie tariflerinde kullanılabilir veya diğer içeceklerle karıştırılarak tüketilebilirsiniz. Bu toz gıdalarınıza bir besin takviyesi olarak da eklenebilir. Diğer yiyeceklerle veya içeceklerle karıştırmak mantarın acı tadını maskeler.

Reishi mantarının toz olarak kullanılması da doz açısında esneklik sağlar. Reishi tozunu yemeklerde ve tatlılarda toz halde tükettiğinizde miktarı kendiniz ayarlayabilirsiniz.