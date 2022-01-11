Omicron alarmı! 11 Ocak 2022 koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? Vaka ve ölüm sayısı...

Omicron alarmı! 11 Ocak 2022 koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? Vaka ve ölüm sayısı...

Koronavirüs vaka sayılarına ilişkin son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar, "Bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte 11 Ocak 2022 vaka ve ölüm sayısı..

Ülkemizde ve dünyada koronavirüse karşı aşılama uygulamaları hız kesmeden devam ederken ortaya çıkan yeni varyant Omicron, vakaların artmasına neden oluyor.

Güncel verilerin Omicron'un yüksek bulaşıcılığını kanıtladığını söyleyen DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge, iki ay içerisinde Avrupa'da ciddi bir yayılım olacağını belirtti.

Durum Türkiye'de de endişe yaratıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron vakalarındaki artışa dikkat çekerken sık sık aşı uyarısında bulunuyor.

Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 11 Ocak 2022 Salı vaka ve ölüm sayısı...

11 OCAK 2022 KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını henüz paylaşmadı. Vaka ve vefat sayıları belli olur olmaz haberimize eklenecektir.