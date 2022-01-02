Omicron belirtileri ciltte de ortaya çıkıyor

İngiltere semptom araştırma uygulaması olan ZOE COVID Study'ye göre, deri döküntüleri ve kızarıklıklar yeni koronavirüs varyantı Omicron'un belirtileri olabilir. İşte dikkat edilmesi gerekenler.

İlk olarak Güney Afrika'da tespit edilen yeni koronavirüs varyantı Omicron, özellikle Avrupa'da vaka sayısında hızlı bir artışa neden oldu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Çarşamba günü, "çok yüksek" risk oluşturabileceğini ve sağlık sistemlerini büyük bir baskıya sokabileceğini belirterek yeni varyanta karşı uyardı.

Geçtiğimiz hafta dünya çapında koronavirüs vaka sayısı bir önceki haftaya göre yüzde 11 yükseldi ve bu sayı birçok ülkeyi kısıtlamalar getirmeye zorladı. Bu panik ve kaosun ortasında, güvende kalmak büyük ölçüde insanların sorumluluğundadır. En önemlisi, özellikle soğuk algınlığına benzeyen semptomlar yaşıyorsanız, gerekli önlemleri almaktır.

Şu anda, Omicron varyantı ülkeler arasında orman yangını gibi yayılıyor. Her gün yeni vakalar bildiriliyor ve bu da yaygın endişeleri artırıyor. Şimdiye kadar, ülkemizde de yüzlerce Omicron vakası kaydedildi.

Ancak uzmanlar, yeni koronavirüs varyantını hafif enfeksiyonlarla ilişkilendiriyor. İngiltere ve ABD'de çok az ölüm vakası bildirilmiştir. Ancak DSÖ, insanları varyantı ciddiye almaya davet ediyor. Varyantın yayılma hızı, dünya çapında uzmanları alarma geçirdi. Bu yüzden sosyal mesafeye uymaya devam etmeli, koronavirüs uygun hijyen kurallarına uymalı ve maskelerimizi takmaya devam etmeliyiz.

OMİCRON VARYANTININ YAYGIN BELİRTİLERİ

Şimdiye kadar Omicron'un semptomları çoğu durumda hafif olarak kaydedilmiştir. İngiltere'de bir semptom platformu olan ZOE COVID Study uygulamasına göre, Omicron'un yaygın olarak bildirilen semptomlarından en yaygınları hafif ateş, hafif boğaz ağrısı, burun akıntısı, hapşırma, çok fazla vücut ağrısı, tükenmişlik ve gece terlemeleridir.

Bunun dışında son zamanlarda ortaya çıkan iki olağandışı semptom, kusmanın eşlik ettiği bulantı ve iştahsızlıktır.

CİİLTTE DE BELİRTİLERE NEDEN OLUYOR

Semptom araştırma uygulaması olan ZOE COVID Study, Omicron'un ciltte görülebilen başka bir semptomunu da vurguladı.

Deri döküntüsü sıklıkla koronavirüs ile ilişkilendirilmiştir. Daha önceki araştırmalar, bunun SARs-COV-2 virüsü tarafından tetiklenen bir iltihaplanma belirtisi olabileceğini öne sürmüştü. ZOE COVID Study uygulaması, sıklığa bağlı olarak deri döküntüsünün koronavirüsün önemli işareti olarak görülmesi gerektiğini bildiriyor.

Chilblain olarak da bilinen COVID parmak ve ayak parmakları, koronavirüs bulaşmış kişilerde bildirilmiştir. Bu, parmaklarda ve ayak parmaklarında ağrı ve kaşıntıya neden olabilecek kırmızı ve mor şişliklere yol açabilir.

Ek olarak semptom çalışması uygulamasına göre, cilt döküntüleri Omicron belirtisi olabilir. Aniden yumrular şeklinde ortaya çıkan ve hızla kaybolabilen bir tür döküntü görülebilirken, aynı zamanda küçük, kaşıntılı ve vücudun herhangi bir yerinde, dirseklerde, dizlerde ve ellerin ve ayakların arkasında yaygın olan kırmızı yumrular da oluşabilir.

MUTLAKA TEST YAPTIRIN

Yeni Omicron varyantı ile ilişkili semptomlardan herhangi birini fark ederseniz, mutlaka gerekli kurallara uyarak en yakın sağlık kuruluşunda test yaptırın ve sonuç alana kadar izole kalın.

Testiniz pozitif çıkarsa panik yapmayın. Kendinizi izole etmeye devam edin ve semptomlarınızı düzenli olarak izleyin. Nefes almada zorluk çekiyorsanız, nefes darlığı veya göğüs ağrısı yaşıyorsanız derhal harekete geçin ve 112'yi arayın.