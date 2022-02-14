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    Omicron enfeksiyonunu gösteren 2 vücut ağrısı

    Diğer varyantlara göre daha hafif atlatıldığı bilinen koronavirüs Omicron varyantında en belirgin semptom vücut ağrıları olarak ön plana çıkıyor ve bazı ağrı yerleri enfeksiyonu gösterebiliyor.
    • Haber Merkezi
    • 14.02.2022 - 19:18
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    Omicron enfeksiyonunu gösteren 2 vücut ağrısı

    Dünya çapında baskın varyant haline gelen Omicron varyantı, hafif olmasına rağmen yüksek bulaşabilirliği nedeniyle daha hızlı yayılmaktadır. Belirtileri soğuk algınlığına benzediği için bazen enfeksiyonu teşhis etmek zorlaşır ve tedavide gecikmelere yol açar.

    Verilere göre, Omicron enfeksiyonu çoğu durumda solunum sorunlarına bile yol açmaz. Belirsiz belirtilere yol açar ve bazı vücut ağrıları, Omicron enfeksiyonunu tanımlayabilir.

    Kas ağrıları, koronavirüsün yaygın bir belirtisidir. Omicron varyantında da çoğu kişi kas ağrısı yaşar. Omicron vakalarının ilk bildirildiği Güney Afrika'daki doktorlara göre, başlangıçta çoğu insan kas ağrısından şikayet etmektedir. Dünya genelinde toplanan verilere göre, çoğu insan Omicron varyantında şiddetli kas ağrısı ile birlikte hafif solunum semptomları yaşıyor. Bununla birlikte genellikte burun akıntısı, vücut ağrıları, göğüs ağrısı, sırt ağrısı ve yorgunluk görülüyor.

    Omicron enfeksiyonunu gösteren 2 vücut ağrısı #1

    OMİCRON'U GÖSTEREBİLEN 2 VÜCUT AĞRISI

    Omicron varyantında insanların ağrı hissettiği en yaygın iki alan bacaklar ve omuzlardır. Son iki yılda araştırmacılar, koronavirüsün vücudun herhangi bir bölümünü etkileyebileceğini fark ettiler ve Omicron enfeksiyonunda bacaklar ve omuzlar yaygın olarak etkilenen bölgelerdir.

    İngiltere merkezli semptom toplama uygulaması olan Zoe COVID Study App'e göre, Omicron sırasında kas ağrılarından şikayet eden kişiler bunu çoğunlukla bacakalrında ve omuzlarında hissediyorlar.

    Omicron enfeksiyonunun yol açtığı ağrı çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir, ancak çoğu zaman enfeksiyondan kurtulana kadar gelip gidebilen yaygın ağrı görülür. Omicron varyantı ile enfekte olan bazı kişiler, uyuşukluk veya iğne batması ve bacaklarda güçsüzlük gibi garip hislerden de şikayet edebilirler. Omuzlarda ise hastalar en çok ağrı, sertlik, uyuşukluk hissetmektedirler. Bacaklardaki ve omuzlardaki zayıflık da Omicron varyantının açıklayıcı bir işareti olabilir.


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