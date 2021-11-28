Omicron (Nu) varyantı 8 ülkede tespit edildi

İlk kez Güney Afrika'da tespit edilen Covid-19'un yeni varyantı Omicron'a (Nu), Botsvana, Belçika, İngiltere, İsrail, Hong Kong, Almanya, İtalya’da da rastlandı.

Koronavirüs salgınında yeni varyantların ortaya çıkması korku ve panik havasının yeniden oluşmasına neden oluyor.

Güney Afrika'da Covid-19'un yeni mutasyonu Omicron (Nu) varyantının tespit edilmesinin ardından Türkiye'de dahil olmak üzere birçok ülke başta Güney Afrika olmak üzere birçok Afrika ülkesine seyahat yasağı getirdi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, birkaç gün önce Mozambik'ten Milano'ya gelen bir kişide Covid-19'un yeni varyantı Omicron'a rastlandı.

POZİTİF VAKANIN ÇİFT DOZ AŞILI OLDUĞU BELİRLENDİ

Söz konusu kişinin çift doz aşılı olduğu ve durumunun iyi olduğu belirtildi. Pozitif vakanın ve ailesinden görüştüğü kişilerin gözlem maksatlı karantinaya alındığı ifade edildi.

İTALYA SEYAHAT KISITLAMASI GETİRMİŞTİ

İtalya Sağlık Bakanlığı, dün aldığı kararla son 14 gün içinde Güney Afrika, Lesotho, Botsvana, Zimbabve, Mozambik, Namibya, Esvatini ve Malavi'de bulunanların ülkeye girişini yasaklamıştı.

OMICRON (NU) VARYANTI 8 ÜLKEDE TESPİT EDİLDİ

DSÖ tarafından yapılan açıklamada, şu ana kadar B.1.1.529 mutasyonu taşıyan 100’den az vakanın rapor edildiği ifade edildi.

Omicron mutasyonu şu ana kadar Güney Afrika, Botsvana, Belçika, İngiltere, İsrail, Hong Kong, Almanya, İtalya’da tespit edilirken, Çekya’da ise 1 şüpheli vaka olduğu ifade edildi.

OMİCRON (NU) VARYANTI BELİRTİLERİ

Omicron varyantının belirtileri için yeni ortaya çıkan herhangi bir yeni semptom olup olmadığına dair henüz bir rapor yer almazken bilim insanları tarafından yapılan açıklamada teşhis konulamayan bir AIDS hastasına bulaştıktan sonra mutasyona uğradığı tahmin ediliyor.

OMİCRON (NU) VARYANTI

Uzmanlar bu varyant içerisinde tam 32 farklı mutasyon tespit edildiğini açıklarken, bu virüsün koronavürs aşılarına karşı daha dirençli olabileceğini duyurdu.

Bilim insanları, “Bu varyant şu ana kadar karşılaştıklarımız arasında en tehlikelisi olabilir” yorumunu da ekledi.

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