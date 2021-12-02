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- Omicron vakasının görüldüğü ülkelerin listesi
Omicron vakasının görüldüğü ülkelerin listesi
- Haber Merkezi
- 02.12.2021 - 11:50
- Güncelleme : 02.12.2021 - 11:52
2020 yılında hayatımıza giren koronavirüs salgınından kurtulmak için, tüm dünya mücadele ediyor.
Bu salgın hayatımızı her anlamda değiştirirken, aşılar sayesinde önüne geçmek ve savaşmak mümkün oluyor.
Aşı olmayan reddeden insanların sayısı her geçen gün azalmasına rağmen, hala aşı olmamış olanlar var.
Ancak salgına aşı olmanın önemi ortaya çıkan Omicron varyantı ile bir kez daha anlaşılmış odu.
Omicron varyantı şimdiye kadar 28 ülkede görüldü ancak Türkiye'de bu varyanta rastlanmadı.
Peki, Omicron varyantı hangi ülkelerde görüldü? İşte o ülkelerin listesi...
OMİCRON VAKASI HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLDÜ?
28 ülkede görülen koronavirüsün yeni varyantı Omicron'a, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde de rastlandı.
Bulaşıcılığı yüksek olan koronavirüsün yeni varyantı Omicron varyantının görüldğü ülkeler ise şu şekilde;
- Güney Afrika
- Botsvana
- Hong Kong
- İngiltere
- Çekya
- Belçika
- İsrail
- İtalya
- Danimarka
- Avustralya
- Hollanda
- Almanya
- Avusturya
- Kanada
- Fransa
- İskoçya
- İsviçre
- Mozambik
- Malta
- Zimbab
- İspanya
- Suudi Arabistan
- Japonya
- İran
- Gana
- Norveç
- Nijerya
- ABD
DSÖ'DEN ENDİŞELENDİREN AÇIKLAMA
Öte yandan konuyla ilgili açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19’un Omicron mutasyonunun görüldüğü ülke sayısının artmasını beklediklerini açıkladı.