Omicron vakasının görüldüğü ülkelerin listesi

28 ülkede görülen koronavirüsün yeni varyantı Omicron, aşının önemini bir kez daha ortaya koydu. Bu virüs henüz Türkiye'de görülmezken, 28 ülkenin hangileri olduğu ise merak edilmeye başlandı.

2020 yılında hayatımıza giren koronavirüs salgınından kurtulmak için, tüm dünya mücadele ediyor.

Bu salgın hayatımızı her anlamda değiştirirken, aşılar sayesinde önüne geçmek ve savaşmak mümkün oluyor.

Aşı olmayan reddeden insanların sayısı her geçen gün azalmasına rağmen, hala aşı olmamış olanlar var.

Ancak salgına aşı olmanın önemi ortaya çıkan Omicron varyantı ile bir kez daha anlaşılmış odu.

Omicron varyantı şimdiye kadar 28 ülkede görüldü ancak Türkiye'de bu varyanta rastlanmadı.

Peki, Omicron varyantı hangi ülkelerde görüldü? İşte o ülkelerin listesi...

OMİCRON VAKASI HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLDÜ?

28 ülkede görülen koronavirüsün yeni varyantı Omicron'a, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde de rastlandı.

Bulaşıcılığı yüksek olan koronavirüsün yeni varyantı Omicron varyantının görüldğü ülkeler ise şu şekilde;

Güney Afrika

Botsvana

Hong Kong

İngiltere

Çekya

Belçika

İsrail

İtalya

Danimarka

Avustralya

Hollanda

Almanya

Avusturya

Kanada

Fransa

İskoçya

İsviçre

Mozambik

Malta

Zimbab

İspanya

Suudi Arabistan

Japonya

İran

Gana

Norveç

Nijerya

ABD

DSÖ'DEN ENDİŞELENDİREN AÇIKLAMA

Öte yandan konuyla ilgili açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19’un Omicron mutasyonunun görüldüğü ülke sayısının artmasını beklediklerini açıkladı.