Omicron varyantı PCR testinde çıkar mı? Kuluçka süresi...

Vaka sayılarında artış yaşanırken koronavirüs testi yaptıranlar Omicron varyantının çıkıp çıkmadığını da merak ediyor. Peki Omicron PCR testi sonucu anlaşılır mı?

Koronavirüs varyantlarıyla ortaya çıkan son tehlike Omicron, endişe yaratmaya devam ediyor.

Türkiye'de de başta İstanbul olmak üzere birçok ilde vaka sayıları artarken, virüs şüphesi ile test yaptıran vatandaşlar, "Omicron muyum" sorusuna yanıt arıyor.

Omicron varyantının bulaşma hızı, kuluçka süresi ve belirtileri bilim dünyasında da araştırılmaya devam ediyor.

Yorgunluk başta olmak üzere delta virüsüne göre daha hafif olduğu belirtilen ancak kas ve baş ağrısı gibi belirtileri de olan Omicron için sıklıkla aşı uyarısı yapılıyor.

Peki, Omicron varyantının kuluçka süresi kaç gün? Omicron varyantı PCR testinde çıkıyor mu? Omicron nasıl bulaşıyor? İşte Omicron varyantı ile ilgili detaylar…

OMİCRON PCR TESTİNDE ÇIKAR MI?

PCR testi için alınan sürüntü örnekleri ile kişinin koronavirüs ile enfekte olup olmadığına bakılıyor. Bu testlerin gönderildiği bazı laboratuvarlarda enfeksiyonun Delta, Omicron ya da başka bir varyanttan mı kaynaklandığı belirlenebiliyor.

Ancak yapılan araştırmalara göre Omicron varyantının testlerden kaçabilen bir 'hayalet' versiyonu da bulunuyor.

Bilim insanları, bir koronavirüs enfeksiyonuna neden olanın hangi varyant olduğunu doğrulamak için tam genom analizi yöntemini kullanıyor, ancak PCR testleri de bu yönde bir işaret verebilir.

"S" GENİNDEN TESPİT EDİLİYOR

Omicron’da "S" olarak da adlandırılan başak geninde delesyon adı verilen genetik bir değişiklik bulunur.

PCR testinde, "S geni hedef başarısızlığı" tespit edilirse enfeksiyonun arkasında Omicron olması ihtimali yüksek.

OMİCRON KULUÇA SÜRESİ

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Omicron varyantının kuluçka süresine ilişkin bilgileri aktardı.

İlhan, "Omicron'da kuluçka süresi, şu anki bilgilerimize göre daha kısa gibi görünüyor. Vuhan varyantında bu süre 5 günken, Delta varyantında 4 gün, Omicron'da ise 3 gün gibi görünüyor. Çok da çabuk hasta ediyor, elimizdeki bilgilere göre çok da çabuk çevreye bulaşıyor. Çok kısa sürede hastalık ortaya çıkartıyor. Ama vatandaşlar, 'bir temasım oldu üzerinden 5 gün geçti, hasta olmayabilirim' diye düşünmemeli. Çünkü Omicron varyantı, şu an yaygın görünüyor ama halihazırda Delta varyantı da tüm dünyada var. Bu yüzden yapılacak en doğru şey; korunmak için aşıları olmak." ifadelerini kullandı.