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    Omicron varyantının daha az tehlikeli olduğunu gösteren araştırma

    Virüsün biyolojisine işaret eden araştırmacılar, yeni varyantın daha az tehlike arz ettiği görüşünü paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 01.01.2022 - 09:35
    • Güncelleme : 01.01.2022 - 09:38
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    Omicron varyantının daha az tehlikeli olduğunu gösteren araştırma

    Ülkelerde giderek baskın tür haline gelen koronavirüsün Omicron varyantıyla ilgili yeni bir çalışma yapıldı.

    İngiltere, Hindistan, Japonya ve Afrika'dan bilim insanlarının katıldığı araştırmada, Omicron'un tehlikeli olup olmadığı incelendi.

    OMICRON ARAŞTIRMASI

    Araştırmacılar, Omicron'un sayısız mutasyonunun, vücutta kendini kopyalama şeklini tamamen değiştirmiş gibi göründüğünü söyledi.

    Cambridge Üniversitesi'nden Ravindra Gupta, "Virüsün biyolojisi eskisi gibi değil. Neredeyse yeni bir şey." dedi.

    YENİ VARYANT DAHA AZ TEHLİKELİ

    Gupta, bu durumun Omicron'un daha az tehlikeli olduğu fikrini destekleyen yeni kanıtlar sağladığına dikkat çekti.

    Business Insider'ın haberine göre, daha önce çok sayıda başka çalışma ve bazı veriler, virüsün daha az şiddette hastalığa ve daha az ölüme neden olduğunu ortaya koymuştu.

    Omicron varyantının daha az tehlikeli olduğunu gösteren araştırma #1

    "DİKKATLİ OLMAMIZ GEREKİYOR"

    Açıklamasının devamında Gupta, "Muhtemelen biraz dikkatli olmamız gerekiyor. Bu varyantın potansiyel olarak daha az şiddetli olduğunu görmek güzel ancak henüz ne kadar olduğunu bilmiyoruz." dedi.

    "KAYITSIZ OLAMAYIZ"

    Söz konusu araştırmacı ayrıca, gelecekte daha ölümcül olan varyantların ortaya çıkmasının mümkün olabileceği konusunda uyardı.

    "Bir sonraki varyant birleşik özelliklere sahip olabilir, bu yüzden kayıtsız olabileceğimizi düşünmüyorum." diye ekledi.

    Omicron varyantının daha az tehlikeli olduğunu gösteren araştırma #2


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