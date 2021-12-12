Omicron varyantının dikkat edilmesi gereken 5 belirtisi

Çıktığı günden beri dünya çapında oldukça büyük endişelere neden olan ve ülkemizde de görülen koronavirüs Omicron varyantı genel olarak hafif geçirilse de belirtilere dikkat edilmesi gerekiyor.

Viral bir enfeksiyonun en tehlikeli yönü şiddetidir. Bir virüs yüksek oranda bulaşıcı olsa da, insanlar arasındaki ölüm oranını tanımlayan onun virülansıdır.

Koronavirüs Delta varyantı dünyada çapında büyük hasara yol açtı. Sadece aşırı derecede bulaşıcı olmakla kalmadı, aynı zamanda yüksek ateş, sürekli öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı ve düşük kan oksijen seviyelerine kadar hafif ila orta ila şiddetli belirtileri tetikledi.

Şimdi ise koronavirüs Omicron varyantının ortaya çıkmasıyla birlikte şiddet, bulaşıcılık ve belirtilerde bazı değişiklikler uzmanlar tarafından bildirildi.

Yeni varyantın, diğer önceki varyantlardan farklı olarak spike proteininde 30'dan fazla mutasyona sahip olduğu göz önüne alındığında, bazı uzmanlar aşı bağışıklığından kurtulabileceğine inanıyor, bu yüzden orman yangını gibi yayılıyor.

DAHA HAFİF ATLATILIYOR

Ancak şimdiye kadar, dünyadaki vakalar 'hafif' idi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüsün en yeni varyantının, virüsü daha önce kapmış veya tamamen aşılanmış kişilere kolayca bulaşabileceğini öne sürüyor. Bununla birlikte DSÖ, hastalığın Delta varyantına kıyasla daha hafif olacağını da belirtiyor.

Omicron varyantı ilk olarak Güney Afrika'da ilk tespit edildiğinde, Güney Afrika Tabipler Birliği Başkanı Dr Angelique Coetzee, hastalığın hafif olduğunu ve hastaneye yatış veya düşük oksijen seviyesi vakası gibi herhangi bir ciddi belirti olmadığını bildirdi.

Kanıtlar, yeni Omicron varyantının yalnızca hafif semptomları tetiklediğini gösteriyor. Önceki varyantlardaki belirtilerin aksine, Omicron varyantının koku ve/veya tat kaybı belirtisi göstermediğine ve tıkalı bir burun vakası olmadığına inanılıyor ve yeni türden etkilenenlerin çok yüksek ateşten şikayet etmedikleri görülüyor.

Varyantın çıktığı andan beri uzmanlar, yeni varyantla ilgili belirtileri listelediler. İşte dikkat edilmesi gereken 5 belirti:

TÜKENMİŞLİK

Daha önceki varyantlara benzer şekilde Omicron varyantı da yorgunluğa veya aşırı bitkinliğe neden olabilir. Kişi aşırı yorgun hissedebilir, düşük enerji yaşayabilir ve günlük aktivitelerini bozabilecek güçlü bir dinlenme arzusu olabilir.

Ancak yorgunluğun başka sebeplerden ve sağlık sorunlarından da kaynaklanabileceğini unutmamak gerekir. Durumunuzu doğrulamak için test yaptırmanız şarttır.

BOĞAZ TAHRİŞİ

Güney Afrikalı doktor Angelique Coetzee'ye göre, Omicron ile enfekte olan kişiler, olağandışı olan boğaz ağrısından ziyade küçük bir boğaz tahrişinden şikayet ettiler.

İkisi bir dereceye kadar benzer olsa da, ikincisi daha acı vericidir.

KENDİ KENDİNE GEÇEN HAFİF ATEŞ

Koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana, hafif ila orta dereceli ateş, hastalığın açıklayıcı belirtilerinden biri olarak görülmektedir.

Ancak, önceki varyantlardan kaynaklanan ateş, hastalar üzerinde kalıcı bir etkiye sahipken mevcut varyant Dr. Coetzee'ye göre kendi kendine iyileşen hafif vücut ısısını tetikliyor.

GECE TERLEMESİ VE VÜCUT AĞRILARI

Uzmanlar, gece terlemelerinin de yeni Omicron varyantının belirtisi olabileceğini öne sürüyor. Gece terlemeleri varlığında çok fazla ter ortaya çıkar ve serin bir yerde yatsanız bile giysileriniz ve yatak takımlarınız ıslanır.

Uzmanlara göre buna çok fazla vücut ağrısı da dahil olmak üzere başka belirtiler eşlik edebilir.

KURU ÖKSÜRÜK

Bunun dışında uzmanlar, Omicron'da kişilerde kuru öksürüğün de ortaya çıkabileceğini öne sürüyor. Daha önceki varyantlarda da en sık görülen belirtilerden biri olan kuru öksürük, solunum yollarının boğazdaki herhangi bir tahrişi gidermek için sert bir ses çıkarmaya zorlamasıdır.