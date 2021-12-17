Omicron'a karşı: 3. doz aşı randevusu nasıl alınır? '3 ay' detayına dikkat

Koronavirüs aşısında hatırlatma dozu olarak uygulanan 3. doz için randevular açıldı. Vatandaşlar "son dozun üzerinden 3 ay geçmesi" kuralı ile aşı olabiliyor. Peki kimler 3. doz aşı olabilir?

3. doz aşı hakkında bilgiler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarının ardından yoğun şekilde aranıyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun toplantısının ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantına önlem olarak hatırlatma dozunun, aşı takvimi üzerinden üç ay geçtikten sonra yaptırılabileceğini açıkladı.

Hatırlatma dozunun tanımlanmasının ardından vatandaşlar, kent genelindeki hastanelere gitmeye başladı.

2 doz aşı olan vatandaşlar 3. doz aşı zorunlu mu? Kimler 3.doz aşı olmalı? Hatırlatma dozu randevusu nasıl alınır? merak ediyor.

3. DOZ AŞI ZORUNLU MU?

Sağlık Bakanlığı’nın resmi sitesinde yayınlanan bilgilere göre, Türkiye’de çocukluk aşıları dahil, hiçbir aşı uygulaması zorunlu değildir.

Ancak Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ve varyantlarına karşı hatırlatma dozu olarak 3. aşısının yaptırılmasını tavsiye ediyor.

KİMLER 3. DOZ AŞI OLABİLİR?

Sağlık Bakanı, "Avrupa'da görülen günlük vaka sayısı artışlarının ülkemizde görülmemesi için belirlenen aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçen vatandaşlarımız için hatırlatma dozunun uygulanmasına karar verilmiştir. Daha önce ister inaktif ister mRNA aşısı ile aşılanmış olsun tüm vatandaşlarımız belirlenmiş aşı takviminin üzerinden 3 aydan uzun süre geçmişse diledikleri aşı türü ile hatırlatma dozu aşısı olabileceklerdir." dedi.

HATIRLATMA DOZU (3.DOZ) AŞI RANDEVUSU

Aşı randevusu almak için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne (MHRS) giriş yapılması gerekiyor.



Karşınıza gelen ekranda e-Devlet ile giriş sağlayabileceğiniz butona tıklayabilirsiniz ya da üye ol butonuna basarak üye olabilerek giriş yapabilirsiniz.



Giriş yaptıktan sonra sol tarafta yer alan "Aşı randevusu al" sekmesini tıklayınız.

Bunun ardından size ''Aile Hekimi'' veya ''Hastane'' seçeneklerini sunacak.

Aile hekimini seçmeniz durumunda kendi aile hekimim ya da başka aile hekimi seçeneğini aktaracak istediğinizi işaretleyebilirsiniz.

Hastaneyi seçmeniz durumunda da yine size uygun olan hastanenin listesi verilecek. Bu sayfalar açıldıktan sonra seçtiğiniz gün ve saatte aşı randevunuz alınmış olacak.