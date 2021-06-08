Onarıcı, iyileştirici etkili: Sarı kantaronun faydaları nelerdir?

Eski zamanlarda alternatif tıpta sıklıkla kullanılan sarı kantaron bitkisi, özellikle yaraları iyileştirme özelliği ile biliniyor. Peki sarı kantaron bitkisinin faydaları nelerdir?

Antiseptik özelliğe sahip olan sarı kantaron bitkisi, vücudu mikroplara karşı korumakta ve iltihap önleyici etkiler göstererek vücutta oluşan enfeksiyonların hızla iyileşmesine yardımcı olmaktadır.

Hücrelerin daha hızlı yenilenmesini sağladığından cilt sorunlarının çözümü ve yaraların iyileşmesinde sarı kantaron yağının büyük faydaları vardır.

Ruh sağlığı üzerinde de olumlu bir etkisi bulunan ve 20. yüzyılda kullanım alanı eskiye nazaran oldukça azalan sarı kantaron bitkisi, son zamanlarda yeniden popülerlik kazanmıştır.

Peki ismini sarı yapraklarından alan sarı kantaron bitkisinin faydaları nelerdir? İşte, sarı kantaron çayı ve yağı tarifi...

SARI KANTARONUN FAYDALARI

Ani kan kayıplarının yaşanabileceği durumlarda kanamaların azalmasına yardımcı olur.

Demir eksikliğinden kaynaklanan el ve ayak üşümeleri için birebirdir.

Varislerle savaşır.

Uçukların iyileşmesini sağlar.

Saçtaki dökülmeyi azaltarak kepek oluşumunun da önüne geçer.

Bebekler için rahatlatıcı bir etkisi vardır.

Adet sancılarını azaltır.

Uykusuzluk yaşanılan durumlarda rahat bir uyku sağlar.

Hücre yenileyici özelliği sayesinde cilt lekelerini, güneş lekelerini ve izlerini geçirir.

Sarı kantaron yağı ile şakaklara masaj yapıldığında baş ağrısını dindirmeye yardımcı olur.

Bitkinlik ve yorgunluğa iyi gelir ve vücuda enerji verir.

Ciltteki renk eşitsizliklerini dengeler.

Romatizma hastalığından kaynaklanan ağrıların hafifletilmesinde yardımcı olur.

Mide yaralarını iyileştirici özelliği vardır.

Depresyon tedavisinde anksiyete tedavisinde sıkça kullanılır.

Ciltteki yaşlanmayı geciktirir ve aknelerden kalan izlerin geçirilmesine yardımcı olur.

Cildin daha parlak ve güzel görünmesine yardımcı olur.

Cilt yüzeyinde oluşan morlukların çok kısa bir süre içinde geçirilmesine yardımcı olur.

Pişik sorununu önler.

Herpes virüsün neden olduğu yaraların iyileşmesini hızlandırır.

SARI KANTARON YAĞI YAĞIMI

Sarı kantaron çiçeklerini toplayın ve cam bir kavanozun içine koyup çiçekleri zeytinyağıyla karıştırın.

2-3 hafta güneşte beklettikten sonra yağı süzün. Kavanozu karanlık ve kapalı bir ortamda 1 yıl bekletin. Ortaya çıkan karışımı ağrıyan eklemlerinize ve sırt ağrılarınıza masaj yaparak kullanabilirsiniz.

Reçeteli ilaçlarla etkileşime girme ihtimali bulunduğundan doktora danışılmadan kullanılmamalıdır. Hamilelik döneminde kullanımının güvenli olduğuna dair bir veri yoktur.

SARI KANTARON ÇAYI YAPIMI

İyice kaynayan suyun içine 2 ya da 3 kaşık kurumuş sarı kantaron eklenir. Bu bitki çayı, 10 dakika dinlendirildikten sonra süzülerek bir bardağa alınır. Hazırlanan çay, bal ve limon ile lezzetlendirilerek tüketilebilir.

Hamile ve loğusa olan kadınlar, bu çayı ancak doktor kontrolünde tüketmelidir. Aşırı doz sarı kantaron çayı tüketimi, çeşitli sağlık sorunları ortaya çıkarabilir. Bu nedenle günde en az 2 bardak tüketmeye özen göstermelisiniz.