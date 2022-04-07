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    Onlar çöp değil! Limon posasının inanılmaz faydaları

    Limonu sıkıp kabuğu ile ne yapacağını bilemeyenlerdenseniz, yalnız değilsiniz. Ancak şunu belirtelim ki, limon posası en az suyu kadar faydalı. İşte limon posasının sağlığınıza müthiş yararları...
    • Haber Merkezi
    • 07.04.2022 - 21:48
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    Onlar çöp değil! Limon posasının inanılmaz faydaları

    Vücuda sağladığı faydalar ile birçok rahatsızlığa çare olan limon, suyu ve kabuğu ile adeta şifa deposu.

    Yüksek C vitamini değeri ile aynı zamanda antioksidan kaynağı da olan limon, tepeden tırnağa hücre yenileyici özelliğe sahiptir.

    Limon suyunu içeceklere karıştırıp içmek zayıflamaya destek olabileceği gibi, özellikle limonsu suyun birçok faydası bulunmaktadır.

    Ancak çoğu zaman limonu sıktıktan sonra suyunu kullanır kabuğundaki vitaminleri unuturuz. Limon posasını çöpe atanların fikrini tamamen değiştirecek olan faydaları sizler için sıraladık.

    Limon posasından yapılabilecekler

    Limon posasının içerdiği pektin, esansiyel yağlar ve PMF (polymethoxylated flavones) sayesinde total kolesterol seviyesini, trigliserid düzeylerini, karaciğer yağlarını azaltıyor.

    Ayrıca limon kabuğu antioksidan özellik gösteren yüksek C vitamini kapasitesi sayesinde DNA hasarını önlüyor.

    Limon kabuğu, içerisindeki limonen ve salvestrol Q10 sayesinde kanserli hücrelerle savaşmaya yardım ediyor.

    Limon posasını ister kurutup rendeleyerek yemeklerinize ekleyin, ister rondodan çekerek kullanın.

    Tencerede kaynatarak suyunu içebilirsiniz. Sürahinizin içine atarak gün boyunca tüketebilirsiniz.

    Tırnak etlerinizi ovalayarak manikür etkisi sağlayabilirsiniz.

    Onlar çöp değil! Limon posasının inanılmaz faydaları #1


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