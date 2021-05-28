Popo estetiği yöntemlerinden birisi olan BBL ameliyatı, popo dikleştirme ve popo büyütme amacı ile yapılan bir operasyondur.

Op. Dr. Arif Eroğlu - BBL Ameliyatı Yöntemleri Nelerdir?

Body Jet Evo veya Vaser liposuction yöntemleri ile vücuttan yağ çekilerek yapılan BBL ameliyatı sırasında vücudun farklı ve en uygun bölgelerinden fazla yağ dokuları alınır. Bu yağ dokuları kalça bölgesinde boş olan bölgelere enjekte edilir ve daha sonra kalça şekillendirilir. “Brezilya Poposu” olarak da bilinen bu ameliyatta öncelikle vücutta şekil bozukluğu yaratan ve istenmeyen yağlar alınır. Vücut şekillendirme ve kalça şekillendirme aynı anda yapılmış olur.

Op. Dr. Arif Eroğlu Kimdir?

Opr. Dr. Arif Eroğlu, 28 Kasım 1970 yılında doğmuştur. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1993 yılında mezun olmuştur. Estetik ve Plastik Cerrahi İhtisasını Ankara Dış Kapı SSK Hastanesi’nde yapmıştır.

2002-2003 yıllarında Paşabahçe SSK Hastanesi’nde, 2003-2006 yıllarında Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi’nde uzman doktor olarak çalışmış, 2006 sonrası sadece özel kliniğinde hizmet vermiştir.

Opr. Dr. Arif Eroğlu, medikal cilt uygulamalı eğitimlerini ve sertifikalarını Roma ve Milano’da ilk rejuvenasyon ve Fraksiyonel CO2 Lazer uygulamalarını yapan Prof. Dr. Bonan’dan almıştır.

Opr. Dr. Arif Eroğlu, Lazer Lipoliz eğitimlerini ve sertifikasını Dr Zerbinati’ den almıştır.

Yurt içi ve yurt dışı birçok kurs ve kongrelere katılarak mesleki eğitimine devam eden Opr. Dr. Arif Eroğu, 2003 yılından bu yana sadece özelde estetik ve plastik cerrahi operasyonlar; lazer, ultrason ve radyofrekans destekli özellikli estetik cerrahi ve dermatokozmetik uygulamalar yapan Opr. Dr. Arif Eroğlu, halen Nişantaşı’nda kendi kliniğinde sevgili eşi Dr. Nüket Eroğlu ile birlikte hizmet vermeye devam etmektedir.

Opr. Dr. Arif Eroğlu, neredeyse yirmi yılı aşkındır sürdürdüğü lazer, ultrason, radyofrekans gibi ileri teknikler kullanılarak yapılan 3D Lazer Lipoliz’i bir vücut şekillendirme prosedürü olarak tanımlamıştır ve uygulamaya devam etmektedir.

BBL Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Popo estetiği yöntemlerinden birisi olan BBL ameliyatı, popo dikleştirme ve popo büyütme amacı ile yapılan bir operasyondur. BBL ameliyatında klasik liposuction ile alınan yağlar kullanılabildiği gibi vaserliposuction ie alınan yağlar da kullanılabilir. Ayrıca yağ dokuya zarar vermeden vücuttan çekmek için özel olarak üretilmiş Body jet evo adı verilen Waterjet assisted yöntemi ile de yağ alınıp kalçaya transfer edilebilir.

Ameliyat öncesinde hastaya anestezi verilir. Daha sonra vücutta istenmeyen yağ dokuları alınır. Daha sonra bu yağ dokuları, kalçada şekil bozukluğu olan bölgelere enjekte edilir.

BBL Ameliyatı Fiyatları

Ameliyata engeli olmayan herkes BBL ameliyatı yapılabilir. Genellikle estetik amaçlı yapılan popo kaldırma ameliyatı olan bbl ameliyatı fiyatları, kişiye uygulanan yönteme ve işlemin yapıldığı sağlık merkezinin fiyatlarına göre değişkenlik gösterir.

Gıdı Vaser Nedir?

Çene ile boyun arasındaki kısma “Gıdı” adı verilir. Gıdı vaser yöntemi sayesinde yüz ile dekolte arasındaki gıdı bölgesindeki yağlanma giderilir. Yağ alındıktan sonra gevşemiş deriyi gerdirmek için sonsuzluk askı denilen ipler kullanılarak bu bölgenin daha gergin ve genç görünmesi sağlanır.

Gıdı vaser yöntemi başta olmak üzere günümüzde kadınlar ağırlıklı olmakla birlikte hem kadınların hem de erkeklerin tercih ettiği birçok estetik uygulama vardır. Her insan, aynaya baktığında kendisini güzel görmek ister. Aynı zamanda bu güzellik insanlara özgüven aşılar.

Gıdı Vaser Neden Yapılır?

Kadın ve erkeklerde yaşlanmaya, kilo alıp-vermeye ya da genetik faktörlere bağlı olarak gıdı bölgesi yağlanır ve gevşemeye başlar. Gıdının gevşemesiı aynı zamanda kişinin hem yaşlı hem de şişman görünmesine neden olabilir. Bu şikayetleri ortadan kaldırmak için gıdı estetiğine başvurulur.

Gıdı Vaser Kimlere Uygulanır?

Gıdı vaser uygulaması kadın- erkek ayırt edilmeksizin herkese lokal anestezi ile uygulanabilen bir estetik yöntemdir. Narkoz verilmesi gerekmediği için ameliyathanede yapılması da gerekmez. Yaş sınırlaması ve kriteri yoktur. Yaşlılık, genetik faktörler ve kilo alıp verme gibi nedenler ile gıdısında aşırı yağlanmaya bağlı olarak meydana gelen gevşemeden rahatsız olan herkese gıdı vaser uygulanabilir.

Popo Estetiği Nedir ve Kimlere Uygulanır?

Ortalama olarak 3 saat sürek popo estetiği, vücuttan alınan yağların popoya enjekte edilmesi işlemidir. Popo hacminden memnun olmayan ve kalça düşüklüğü olan kişilerin sıklıkla tercih ettiği estetik yöntemidir.

Popo Estetiği Öncesi Nelere Dikkat Edilmeli?

Popo estetiği öncesinde estetik cerrah ilk olarak hastanın genel sağlık durumunu kontrol etmek için tahlil ve tetkikler yapar. Bu tetkikler haricinde hastaların dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan birisi; hastanın varsa kullandığı tüm ilaçların bilgisini vermelidir.

Popo Estetiği Sonrası Nelere Dikkat Edilmeli?

Hastalar popo estetiği sonrasında öncelikle en az 1 hafta kadar tuvalete gittiklerinde ve taharet musluğuna dikkat etmelidir. Ayrıca yine bu süre zarfı içinde hasta, çok uzun süre oturmamalı ve oturuş pozisyonuna dikkat etmelidir. Bu süreçte doktor tavsiyelerinden çıkılmamalıdır.

Popo Estetiği Yöntemleri

Popo görünümünden memnun olmayan kişiler için popo estetiği önemli bir estetik operasyondur. Hastanın durumuna ve isteklerine göre liposuction, hyaluronik asit dolgu, klasik kalça gerdirme, yağ enjeksiyonu ve popo protezi gibi farklı yöntemler ile popo estetiği yapılarak popo görünümü istenilen şekle getirilir.