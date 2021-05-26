Op. Dr. Behram: Gebelikte şeker testi hayati öneme sahip

Gebelikte şeker testi ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Op. Dr. Mustafa Behram, testin anne ve bebeğe hiçbir zararı olmadığını ifade ederek, yaptırılması gerektiğini vurguladı.

Son yıllarda en çok sorulan sorulardan biri haline gelen "Gebelikte şeker testi yaptırmak zorunda mıyım?" sorusunu yanıtlayan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mustafa Behram, gebelik döneminde gerek anne gerekse bebek açısından hayati öneme sahip şeker metabolizmasının, gebelikte meydana gelen fizyolojik değişimlerden biri olduğunu ifade ederek, şeker testinin önemine dikkat çekti.

Obezite, ileri yaş, iri bebek öyküsü, birinci derece akrabalarda veya daha önceki gebeliklerde gestasyonel diyabet öyküsü gibi risk faktörlerinin varlığı durumunda şeker tarama testinin kesinlikle yapılması gerektiğini söyleyen Behram, bu gibi riskli durumların varlığında şeker tarama testinin daha erken haftalarda yapılması gerektiğini, gebelik döneminde anne adayında var olan şeker yüksekliğinin anne ve bebek hayatını tehlikeye soktuğunu ifade etti.

50 GRAM ŞEKER İLE YAPILIYOR

Testteki şeker miktarının 2 dilim baklava miktarı ile eş değer olduğunu söyleyen Behram, “Şeker tarama testi 50 gr şeker ile yapılmaktadır. Maalesef ki popüler olmak ve dikkat çekmek uğruna medyada çıkıp gebelikte şeker testi yaptırmanın bebeğin ileriki yaşlarda şeker hastası olabileceğini söyleyen hocalarımız ve bunun doğru olmadığı hatta bu demeçleri nedeni ile bazı cezai yaptırımlar uygulanmak zorunda kalındı." şeklinde konuştu.

Risk faktörü olduğu durumlarda gebelikte şeker testinin yaptırılmasının şart olduğunu dile getiren Behram, "Yapılmış olan bu testin ne anne karnındaki bebeğe ne de anneye en ufak zararı yoktur. Unutmayalım ki gebelik döneminde fark edilmeyen şeker hastalığı anne ve bebeği hayati tehlikeye sokabilecek durumlara düşürebilir.” ifadelerini kullandı.