Opioid nedir, ne işe yarar? Opioid olan ilaçlar bağımlılık yapar mı?

Opioid nedir, ne işe yarar? Opioid olan ilaçlar bağımlılık yapar mı?

İlaç şirketi Purdue Pharma, ABD'de afyon katkılı ağrı kesici ilacı OxyContin'in çok sayıda insanı Opioid bağımlısı haline getirdiği suçlamalarını kabul etmesi üzerine Opioid nedir merak konusu oldu.

ABD merkezli ilaç şirketi Purdue Pharma, güçlü bir ağrı kesici olan OxyContin'in bağımlılığa neden olduğu suçlamalarını kabul etti. Ağrı kesici kullanımının oldukça yaygın olması nedeniyle araştırmalara göre ABD’de her yıl 5 kişiden biri Opioid bağımlılığı yüzünden ölüyor.

OPİOİD NEDİR?

Opioid, halk dilinde afyon, vücutta morfin gibi etki gösteren kimyasal maddelerdir. Ana kullanım amaçları analjezidir. Bu ajanlar merkezi sinir sistemindeki ve gastrointestinal sistemdeki opioid reseptörlerine bağlanarak etki gösterirler. Bu bağlanma sonucu hem istenen hem de istenmeyen etkiler oluşur.

Haşhaştan elde edilen bir ilaç grubu olan Opioidler, öncelikle ağrı kesici olarak kullanılır. Ağrı kesici etkisinin yanı sıra, mutluluk, keyif, gevşeme hissi vermektedir.

OPİOİD BAĞIMLILIK YAPAR MI?

Dünyada kimyasal olarak birbirinden farklı 20’den fazla Opioid klinik kullanım halindedir. Gelişmiş ülkelerde, kötüye kullanıma ve bağımlılığa en sık eşlik eden maddedir.

Opioidlere bağımlılık en sık olarak tıbbi tedavi esnasında bağımlı olan kişilerde, bu tip ilaçlara kolaylıkla ulaşabilen sağlık profesyonellerinde ve kullandığı ilaçları tıbbi sağlayıcılardan ve tedavi programlarından elde eden kimselerde görülür.

Opioid bağımlılığı günümüzde kullanıma başlanması, kullanmanın sürdürülmesi ve maddeden uzak kalma süreçleri sonrasında tekrarlanması açısından çoklu faktörlerin etkileşime girdiği biyopsikososyal bozukluk olarak görülmektedir.

Opioid bağımlılığı olan hastaların en belirgin bulgusu göz bebeklerinin daralmasıdır. Aşırı doz opiod, merkezi sinir sistemindeki solunum merkezini baskılar ve buna bağlı ölüme neden olabilir.

OKSİKODON NEDİR?

Oksikodon (Oxycodone) çok güçlü bir ağrı kesici olup genellikle ameliyat sonrası için verilir. Kırmızı reçete ile satılır. Bağımlılık yapabilir ve baş dönmesi gibi yan etkileri vardır. Böbrek taşı, sistit, bel ağrısı gibi durumlarda da kullanılır. Tebain'den sentez edilir. Kodein'e benzer fakat daha fazla bağımlılık yapma potansiyeline sahiptir. Ağız yoluyla ağrı kesici olarak kullanılır. Araç ve makine kullanımını etkiler.