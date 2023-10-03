Organlardaki zehri bitiriyor! Yumurtayı limon suyuna atın, etkisine bakın... Yumurtalı limon kürü, vücuttaki bütün toksinleri atmaya yararken doğru bir şekilde tüketilmesi de önem arz ediyor.

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Sağlık sorunlarına çare bulmak için doktor doktor gezenler, çareyi aynı zamanda doğal yöntemlerde de arıyor.

İlaçlar kadar etkili olabilen kürler, doğru ve düzenli tüketildiği takdirde şifa oluyor.

Besin zincirinin kıymetlileri yumurta ve limon, sağlık sorunlarının çözümünde iki vazgeçilmez. Çeşitli yöntemlerle kullanılan ikili, birçok insanın hayatını değiştiriyor.

Sizlerle paylaşacağımız kür ise "yumurtalı limon suyu" kürü.

İçenin kemikleri taş oluyor, organlarındaki zehir dışarı çıkıyor.

Yumurtayı kabuklarıyla olduğu gibi bekleteceğiniz limon suyu, bakın nelere derman olacak.

Limon-yumurta kürü

10 adet organik yumurtayı geniş bir kavanoza alın. Üstünü geçecek kadar limon sıkın.

Şişenin ağzını kapatın. Sofra bezine sardıktan sonra rutubetsiz güneş almayan uygun bir yerde, oda sıcaklığında 10-12 gün bekletmeye alın.

Her iki günde bir karışımın dibe çökmemesi için yumurtaları kırmadan kavanozu hafifçe karıştırın.

Limon suyu, yumurtaları kabuklarıyla birlikte eritecektir.

Her sabah aç karnına 1 çay bardağı için ve buzdolabında muhafaza edin.

Kemik ağrıları, balgam, akciğer rahatsızlıkları, verem, iltihap ne var ne yok iyiye gittiğini göreceksiniz.

*Kronik bir rahatsızlığınız var ise doktorunuza danışın.