Ortoreksiya: Sağlıklı beslenme takıntısının belirtileri

Genellikle 20 ila 30 yaş arasında başlayan ve kadınları daha çok etkileyen ortoreksiya, çoğu durumda besin eksikliklerine ve çeşitli sağlık sorunlarına neden oluyor. İşte ortoreksiyanın belirtileri.

Ortoreksiyalı olan insanlar, hayatlarının büyük bir bölümünün koruyucu veya boya içermeyen gıdaları, organik ürünleri, vitamin bakımından zengin gıdaları seçmekle geçtiği, sağlıklı beslenmeye takıntılı kişilerdir.

Yedikleri şey daha sağlıklı değildir, çünkü çoğu zaman bu takıntı, sağlıklı besinlerden kişiyi uzaklaştırır ve yanlıi seçimlere yönlendirir. Dahası, bazı gıdaların zararına çok fazla odaklandıkları için sağlıklarını riske atarlar.

BİRÇOK OLUMSUZ SONUCU OLABİLİR

Peki, bu yeme bozukluğundan muzdarip olanlar, beslenme bilgilerinin bombardımanına mı maruz kalıyor yoksa sorunları, taşıdıkları kişisel problemlerin bir yansıması mı? Her iki faktör de muhtemelen bir rol oynamaktadır. Bir yandan günümüzle yakından ilgili bir patolojiyle karşı karşıyayız ve uzmanlar, gıdanın kökeni ve bileşenleri konusunda aşırı endişe duyan insanların arttığına dikkat çekiyor. Uzmanlara göre, sağlıklı gıdaya yönelik bu aşırı endişe, kişinin yönetemediğini hissettiği diğer endişelerden kaçmak için somut bir şeye odaklanabileceği duygusal bir kaçış yolu olarak birçok durumda üretilebiliyor.

Uzmanlar sağlıklı beslenme takıntının arkasına farklı bir psikolojik neden daha olabileceğini söylüyor. 'Kimlik inşa etme ihtiyacı' nedeniyle ortoreksiyanın ortaya çıkabileceğini söyleyen uzmanlar, kişinin amacının insanların geri kalanından kendilerini farklılaştırmak olduğunu söylüyor.

Estetik kaygısı da anoreksiya ve bulimia gibi diğer yeme bozukluklarında olduğu gibi, altta yatan başka bir unsur olarak ortaya çıkabilir. Ancak uzmanlar, burada dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan birinin, 'sağlık zayıflıktan geçer' diye kesin bir ilişki kurmamak olduğu konusunda uyarıyor.

Sağlıklı gıdaya ilgi veya endişe ile takıntı arasındaki çizgi çok ince olabilir. Anahtar, bundan muzdarip olanlara neden olduğu fiziksel ve zihinsel hasardadır. Sosyal izolasyon, kaygı ve besin eksiklikleri gibi ortoreksiyanın birçok olumsuz sonucu olabilir.

ORTOREKSİYA HASTALARININ PROFİLİ

Ortoreksi, kadınları erkeklerden daha fazla etkiler. Ortoreksik bir diyet sürdürmek, lise çağlarındaki gençlerin sahip olmadığı satın alma gücünü gerektirdiğinden, bu bozukluktan etkilenenler genellikle anoreksiya veya bulimia hastaları kadar genç değildir. Organik ve ekolojik gıda önemli ölçüde daha pahalıdır. En tipik başlangıç ​​yaşı 20 ila 30 yaş arasındadır.

Ortoreksik kişiler, obsesif-kompulsif özelliklere sahip kişilik profilleri olan, çok katı, kontrolcü ve talepkar olma eğilimindedirler. Profesyonel olarak sporla uğraşan kişiler, genel olarak gıdaların besin değerine daha duyarlı oldukları için risk altındadır.

SAĞLIKLI BESLENME TAKINTISININ BELİRTİLERİ

Ortoreksiya, sağlıklı beslenme düşüncelerinin patolojik hale dönüşmesidir, sağlıklı olma takıntısının ruh sağlığı için sağlıksız hale gelmeye başladığı zamandır.

Bunlar, besinlerle çelişkili bir ilişki içerisinde olabileceğinize dair ana uyarı işaretleri olacaktır:

- Günde üç saatten fazla sağlıklı beslenme hakkında düşünmek,

- Günlük diyette çok katı olmak,

- Gıda ile kontrol eksikliği hissi,

- Çok fazla gıda kısıtlaması olan bir diyete girmek,

- Yiyeceğin zevkinden çok, kalitesi hakkında endişelenmek,

- Diyet kuralları ihlal edildiğinde aşırı suçluluk duygusu hissetmek,

- Ertesi gün ne yiyeceğine dair aşırı planlama yapmak,

- Diyet türünden kaynaklanan sosyal izolasyon.

Ortoreksiyası olan kişilerin dışarıda yemek yemekten kaçınmaları ve genel olarak sosyal yaşamlarını büyük ölçüde sınırlayan kendilerinin almadıkları yiyecekleri yememeleri yaygındır.

Ortoreksiya tedavisi genellikle psikologlar, psikiyatristler ve diyetisyenlerden oluşan multidisipliner bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Bir sorun olduğu bilincini artırmak için bozukluk üzerinde psikoeğitim yapılmalıdır. Daha sonra, bu adımı atmanın yaratabileceği duygusal rahatsızlıkta kişiye eşlik eden farklı yiyecek türlerinin aşamalı bir tanıtımını yapmak ve başa çıkma araçları sunmak gerekli olacaktır. Son olarak, ulaşılan değişiklikleri pekiştirmek ve olası nüksetmelere karşı dikkatli olmak için bir takip yapılacaktır.