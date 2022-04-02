Oruç bozmayan ağrı kesici: Limonu ensenize sürerseniz...

Oruç nedeniyle baş ağrısı başta olmak üzere çeşitli vücut ağrıları yaşayanlar için limon mucizevi bir kurtarıcı olabilir. İşte enseye limon sürmenin inanılmaz faydaları...

Ramazan ayını idrak eden müslümanlar, farz olan oruç ibadetini yerine getiriyor.

Ortalama 15 saat süren açlık ile birlikte özellikle vücudun alışma sürecinde, 1 hafta 10 gün kadar şiddetli baş ağrısı görülebiliyor.

Sıvı kaybı yaşanması nedeniyle migrenin tetiklenmesi, sosyal hayatı kısıtlayacak ağrılar ve halsizlik gibi sağlık sorunları ortaya çıkabiliyor.

Bu noktada oruçlu olanlar, oruca zarar vermeyecek alternatif ağrı kesicilere başvuruyor.

Baş ağrısını doğal yöntemlerle orucu bozmadan geçirenlerin başında limon geliyor.

Yüksek C vitamini ve aromaterapik özelliği ile eşşiz bir meyve olan limonun ağrılar için kullanım yolunu anlattık.

ENSEYE LİMON SÜRMENİN ETKİSİ

Limon suyu dehidratasyondan kaynaklanan baş ağrısını hafifletebilir. Limon suyu baş ağrısı ile savaşmanın yanı sıra aynı zamandlia vücudun pH seviyesini dengeler ve sindirime de yardımcı olur.

Ancak oruçluyken limon suyunu tüketmeniz mümkün değildir. Yine de limon baş ağrısını dindirme konusunda yardımızına koşabilir.

Limon aromaterapi özellikleri sayesinde haricen kullanımda da baş ağrısına iyi gelir.

Bir parça limonu elinizde ovuşturup macun kıvamına getirin ve yüzünüze ve alnınıza sürün. Kısa süre içerisinde hem ferahlık hissi hem de ağrınızın hafiflediğini hissedeceksiniz.